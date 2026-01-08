我是廣告 請繼續往下閱讀

動物保護法修正了！棄養動物最重罰100萬

▲曾有飼主以寵物遺失為藉口，掩蓋棄養動物的事實，因此草案中規範，未來寵物遺失，應於遺失事實發生次日起5日內，向居住地主管機關申報遺失。（示意圖／記者潘毅攝）

目前棄養寵物的罰鍰為3萬元以上、15萬元以下，草案修正後，罰鍰將提高為10萬元以上、100萬元以下的高額罰款。

▲行政院會今（8）日拍板通過「動物保護法部分條文修正草案」重點一次看。（圖／行政院提供）

虐待動物刑責也加重了！完整罰則曝光

▲養了寵物就要好好照顧牠們一輩子！（示意圖／記者潘毅攝）

家中有養寵物的飼主注意！行政院會今（8）日拍板通過「動物保護法部分條文修正草案」。為了強化飼主責任，未來將要求寵物遺失須於5天內申報，否則將視為棄養；同時，棄養罰則也將從目前最高15萬元提升至最高100萬元，針對虐待動物的刑責與罰金也同步加重。行政院會今（8）日通過「動物保護法部分條文修正草案」，主要重點在於強化飼主責任。為了避免飼主無正當理由棄養寵物，任意送交政府機關處理，未來寵物送交動物收容處所，應符合「一定條件」，此外，鑑於過去曾有飼主，因此草案中規範，未來寵物遺失，；除非有受傷、住院等正當理由，除此之外，本次「動物保護法部分條文修正草案」也針對虐殺動物案件刑責調整加重。目前虐待動物處2年以下有期徒刑或拘役，併科20萬元以上、200萬元以下罰金；草案則調高為處6月以上、5年以下有期徒刑，併科30萬元以上、300萬元以下罰金。若虐待動物致死，目前只有致使複數動物死亡且情節重大者，才會被處1年以上5年以下有期徒刑，併科50萬元以上、500萬元以下罰金；新草案也增加，若使用藥物、槍械、暴力或施以其他凌虐方式，致動物死亡且情節重大者，將加重其刑至二分之一。