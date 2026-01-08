我是廣告 請繼續往下閱讀

▲卓婦當場被卡在拖板車車底，經警消協助脫困後送醫，所幸意識清楚無生命危險。（圖／翻攝畫面）

新北市板橋區文化路二段與民生路口今（8日）上午10時20分許發生一起驚悚車禍，一名58歲的張姓男子當時駕駛拖板車，途中未依標誌標線違規右轉加上視線死角所致，撞擊倒在其右側騎腳踏車的70歲卓姓婦人，導致其當場被卡在車底受困。警方獲報到場後協助卓婦脫困並送醫，詳細肇事原因還有待進一步調查釐清。據了解，58歲的張姓男子當時駕駛拖板車行經板橋區文化路二段與民生路口時，疑似因未依標誌標線違規右轉，加上視線死角緣故，不慎撞擊到右側騎腳踏車的卓姓婦人，導致卓女連人帶車倒地，下秒更直接被捲入車底。張男驚覺闖禍後緊急下車查看並報警。警方獲報到場後，發現卓婦受有左大腿骨折，意識清楚暫時無生命危險，將其送往亞東醫院治療。另依規定替張男實施酒測，其酒測值為0，至於交通違規部分依違反道路交通管理處罰條例第48條摯單舉發。此外，這起車禍事故也造成現場交通受阻，已於10時53分排除，恢復往來人車通行。