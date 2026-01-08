我是廣告 請繼續往下閱讀

台東市日光大橋下今天上午驚傳劇烈撞擊聲！一名才到職3個月的台東分局某派出所林姓員警，駕駛巡邏車執行勤務行經連航路時，疑似轉向角度拿捏失準，導致方向盤打死後車輛瞬間暴衝，失控的警車猛烈衝上中央安全島，並攔腰撞上告示牌，強大撞擊力造成車頭當場凹陷變形、零件四散，所幸並未釀成人員傷亡，目前警方正深入釐清事故發生的確切原因。據了解，8日上午7時許，一名年僅23歲、到職才滿3個月的林姓員警，執行勤務駕駛巡邏車行經日光大橋後，正當下橋準備迴轉時，疑似因對路況陌生且不熟悉車輛操作，在轉向時將方向盤「打太死」，導致整輛警車瞬間失控衝上中央分隔島，接著掃過矮叢，最終撞上告示牌才停下，現場巨大的撞擊聲，驚動不少路過的民眾。強大的撞擊力更造成巡邏車受損嚴重，引擎蓋當場掀起凹陷，前葉子板也硬生脫落，車體零件散落滿地，所幸現場並未造成人員傷亡。事故發生後，警方迅速趕赴現場處置，並依程序對林姓員警進行酒測，確認其酒測值為零，排除了酒駕可能。隨後，毀損嚴重的警車由吊車拖離現場，載往維修廠進行修理。儘管林員在這次劇烈撞擊中幸運地毫髮無傷，但面對眼前車頭全毀、零件四散的慘狀也難掩內心的自責與沮喪，目前警方正進一步釐清詳細的肇事原因與責任歸屬。警方表示，員警執勤仍須確實遵守交通安全規定，分局也將加強宣導行車安全觀念，確保同仁執勤安全，避免類似事件再次發生。