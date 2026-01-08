西門町是外國遊客必訪的台灣景點之一，而當地知名伴手禮「大雕燒」去年9月才被台灣網友抨擊外型不雅、低俗噁心，甚至憤怒檢舉，沒想到大雕燒近期卻在日本網友間爆紅，有日本旅客在社群平台X分享西門町大雕燒看板，不少人指出日本部分觀光地區也有類似商品，台灣、日本的幽默感竟在這方面莫名互通，對此感到胡鬧又好笑。
西門町「大雕燒」才被轟低俗！突在日本爆紅
一名網友去年9月曾在Threads發文點名，西門町販售的商品「大雕燒」讓人觀感不佳，他表示逛街時發現不少店家販售外型模仿男性生殖器的點心，現場還搭配大型看板，強調是「台灣特色伴手禮」，讓他怒轟：「真的很噁心！」更透過台北市陳情系統檢舉，直言商品外觀不雅，恐影響旅客觀感與兒童認知。
當時引發不少網友共鳴，紛紛留言批評，「有夠低俗，何況台北還是首都，外國人看到只會覺得蛤，說是台灣伴手禮但根本就沒人在天天吃這個」、「到底什麼時候要被淘汰」、「每次路過都在想客群到底是誰」、「大人看都不適合，更何況小朋友」、「士林夜市也有，上次帶大陸朋友去逛還看到，對方還以為這是台灣特產」。
沒想到時隔一段時間，西門町大雕燒近日又在日本社群平台X意外成為話題。有日本旅客來台旅遊後，拍下西門町「大雕燒」伴手禮廣告看板PO上網，還幽默直呼：「台灣的招牌真的有夠母湯」，立刻吸引大量關注。
日本網友見「大雕燒」笑瘋！曝笑點共通：果然台日友好
不少日本網友熱議，這樣的設計其實對他們而言並不陌生。許多人指出，日本部分觀光地區其實也有販售類似產品，因此看到西門町大雕燒時，反而產生一種熟悉感，也讓不少人驚覺，台日之間在幽默感上意外存在共通性，「台日在這方面也友好」、「確定這不是從日本學來的嗎」，但仍有部分人覺得十分難為情。
也有日本網友聯想到靜岡縣稻取溫泉的「咚咚祭（どんつく祭）」，該祭典以男性生殖器作為象徵，成年男性會戴上紅色或藍色天狗面具，手持象徵男性器官的木棒，沿途輕戳民眾，據說能帶來夫妻和睦、子孫繁盛、平安無病的祝福，是當地相當知名的民俗活動，也吸引不少觀光客前往體驗。
西門町「大雕燒」多次遭質疑不妥！各國觀光客反應不同
事實上，西門町大雕燒的爭議非首次出現，早在郝龍斌擔任台北市長期間，就曾有議員反映該產品在觀感上不適當，當時市府也認為有必要進行管理，但多年過去，業者仍持續在觀光商圈販售。
國民黨台北市議員柳采葳則指出，大雕燒能在重要商圈成為主打商品，顯示仍有一定市場，但即便是灰色地帶的創意商品，也不應被塑造成台北或台灣的城市行銷意象，這也反映出台北市缺乏具代表性的伴手禮。
除了日本旅客的反應外，過去不少外國人也曾對大雕燒留下深刻印象，韓籍YouTuber「北韓的金西雅」曾與妹妹在西門町看到大雕燒巨型巧克力立牌，當場愣住嚇傻，對於眼前的景象感到十分震撼；至於DoDoMen則曾在影片中帶美國正妹DJ來台旅遊，經過相關店家時，對方反而興奮表示：「太有趣了，想帶回去給朋友嘗試。」可見隨著各國風情不同，每個人的見解也有差異。
資料來源：Threads、X、北韓的金西雅、DoDoMen
