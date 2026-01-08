桃園市龜山區今天凌晨上演警匪追逐戰！一名60歲邱姓男子駕駛黑色休旅車在中興路上，不只形跡可疑還未繫安全帶遭員警攔查，面對警方上前，沒想到邱男竟拒檢逃逸，過程中還企圖衝撞警車，但沒多久車輛就故障在路中間，員警順勢上前將邱男逮補，並當場查獲鎮暴槍、安非他命等，全案依毒品危害防制條例、公共危險罪將邱男移送桃園地檢署偵辦，鎮暴槍則另行送驗釐清殺傷力。
事發在今天凌晨0時30分，龜山分局員警在執行巡邏任務時，在桃園市龜山區中興路上，發現一輛黑色休旅車形跡可疑，湊近一看發現，60歲的邱姓駕駛還並未繫安全帶，隨即將他攔下。面對警方上前，邱男不只拒絕配合還加足馬力逃逸，過程中甚至企圖衝撞警車，然而這場警匪追逐並未持續太久，因為邱男駕駛的車輛，開到一半竟突然故障熄火在路中央，後續馳援的警力迅速趕抵現場，趁勢將邱男拉下車制伏。
隨後，員警在車內展開搜索，當場查獲一支鎮暴槍、2.26公克的安非他命以及吸食器等違禁品。目前該把鎮暴槍已送交鑑定，以釐清是否具備殺傷力。警方在完成偵訊後，全案依違反《毒品危害防制條例》及公共危險等罪嫌，將邱男移送桃園地檢署進一步偵辦。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
我是廣告 請繼續往下閱讀
隨後，員警在車內展開搜索，當場查獲一支鎮暴槍、2.26公克的安非他命以及吸食器等違禁品。目前該把鎮暴槍已送交鑑定，以釐清是否具備殺傷力。警方在完成偵訊後，全案依違反《毒品危害防制條例》及公共危險等罪嫌，將邱男移送桃園地檢署進一步偵辦。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995