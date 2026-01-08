我是廣告 請繼續往下閱讀

▲胡志明市河濱港區。（圖／翻攝自VnExpress）

越南胡志明市西貢河水域昨（7）日下午驚傳火警，一艘觀光遊船不明原因突然起火，火勢迅速蔓延，烈焰一度竄升至數十公尺高空，現場甚至傳出爆炸聲響，畫面相當驚險。船上3人情急之下跳入河中逃生，所幸事件未造成任何人員傷亡。根據越南媒體《越南快訊》報導，事故發生於昨日下午約4時15分，地點位在距離胡志明市地標建築Landmark 81約1公里的西貢河河段，事發時正值傍晚尖峰時段，吸引不少民眾圍觀。起火船隻為一艘長約28公尺、寬約10公尺的旅遊遊船。由於當時風勢強勁，加上船艙內部多為易燃裝潢材料，導致火勢迅速失控，短時間內全面燃燒，火焰直衝高空，場面宛如電影情節。胡志明市警方消防與救援單位接獲通報後，立即出動多輛消防車與消防船前往救援。至少4艘消防船靠近失火船隻，不斷朝船身灑水降溫、壓制火勢，最終於下午約5時30分成功將火勢控制。住在附近的女子霍娅（Hoa）目擊整起過程表示，火勢最初是從引擎艙冒出，起初看似不嚴重，但不到幾分鐘便全面延燒。她指出，引擎艙內曾發生多次爆炸，船上3人一邊呼救、一邊在烈火吞噬船體前跳入河中逃生。另一名居民維桂（Duy Que）則透露，該艘遊船經常被用來舉辦派對與河上觀光活動，事發前不久才剛結束一場活動並靠岸，不料隨即起火。胡志明市旅遊局事後證實，失火船隻名為「King Yacht」，隸屬 Mediterranean Service and Trading Company Limited，於去年4月取得營運執照，提供日落晚餐與文化表演行程，目前起火原因仍有待相關單位進一步調查。