台中市中國醫藥大學附設醫院驚傳醫師對女病患性騷擾事件！身心科一名醫師被至少3名女病患指控，在門診及居家治療時性騷擾，出現包括擁抱等不當身體接觸。台中市社會局證實已受理相關案件，衛生局也已啟動調查，若違反醫學倫理，最重可廢證。醫師則否認性騷擾，強調絕未發生投訴者所指控的內容。據了解，該名已婚醫師外表斯文、形象親切，門診量頗大，專長包括憂鬱症、思覺失調、焦慮症、失智症、睡眠障礙及雙極性情感疾患等。他長期致力於社區精神醫學，在社區相當活躍，也有在其他診所看診。有病患在網路分享，去年底接到中國附醫身心科簡訊通知，指該醫師暫停所有門診，於是四處尋找他在其他院所的門診情況，但去年底陸續停診。據了解，去年底有多名女患者向醫院及衛生局投訴，這名醫師在門診及居家治療時涉及性騷擾，醫院立刻展開內部調查，並對該醫師全面停權、停診，停止所有相關醫療服務。台中市政府衛生局初步調查，該名醫師涉於執行醫療業務過程中，利用醫師職務身分違反應遵守的醫學倫理規範。衛生局指出，目前該醫師已停止醫療業務，市府後續將依調查結果，依《醫師法》第25條移付市府醫師懲戒委員會審議，後續處分除警告、繼續教育或停業、廢止執業執照外，最重甚至可廢止醫師證書，以確保病患權益與就醫安全。社會局也表示，已受理保護案件通報，並協助患者進入司法程序，由社工陪同偵訊、提供心理諮商服務及律師費用補助。該名醫師向媒體強調，絕對沒對患者性騷擾，且事情狀況復雜、3名患者互相認識，由於他有收到相關威脅的簡訊，加上已進入調查程序，不便對外說明。