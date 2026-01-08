台灣虎航宣布，「2026年夏季航班第四波促銷」將在明（9）日早上10:00開賣，此次主打明年夏季飛往日本包含石垣島、大分、高知、鳥取等6航點，單程未稅價最低1599元起。台灣虎航表示，銷售期間從1月9日上午10:00至1月10日晚上23時59分為止，僅兩天，可預約旅遊期間為2026年3月29日至 2026年10月24日的促銷機票。
🟡台灣虎航「2026年夏季航班第四波促銷」活動日程：
主打日本航線再解鎖，單程未稅價1599元起
銷售期間：2026年1月9日10:00 - 2026年1月10日23:59
旅遊期間：2026年3月29日 – 2026年10月24日
🟡台灣虎航「2026年夏季航班第四波促銷」主打飛日本6大航線：
台北 -單程未稅價1599元起
台北 - 大分 單程未稅價1799元起
台北 - 高知 單程未稅價 1799元起
台北 - 鳥取 單程未稅價1799元起
台北 - 秋田 單程未稅價2099元起
台北 - 福島 單程未稅 TWD 2,099 起
備註：以上價格為單程未稅價格
越捷航空也有優惠 即日起至1/10享有8折
越捷航空推出限時優惠活動，即日起至 2026年1月10日止，凡搭乘台灣往返越南航線之旅客，購買 Deluxe 艙等機票最高可享8折優惠。旅客可自台北、台中與高雄出發前往河內、胡志明市，或自台北直飛富國島，輕鬆享受更多尊榮飛行體驗。
即日起至 2026年1月10日24:00 前，於上述航線訂購 Deluxe 艙等機票並輸入優惠碼 「DELUXE20」，即可享有票價8折優惠（不含稅金及附加費），適用搭乘期間為 2026年1月 15日至3月31日（適用期間依官網公告為主）。訂位可透過越捷航空 官網或Vietjet Air官方 APP 完成。選購越捷航空 Deluxe 票種，旅客可享 20 公斤託運行李額度、免費選位、免費更改行程（如有價差須另行計算）等多項尊榮服務。
資料來源：台灣虎航、越捷航空
