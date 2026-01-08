台灣經常下雨，為了讓腳不濕掉，雨鞋成為不少人的必備用品，不過爸媽們要特別注意，買給孩子們穿的雨鞋塑化劑是否超標！消基會今（9）日召開記者會表示，孩童成長快，日用品汰換率也高，所以兒童雨鞋多是價格低廉、款式多樣的聚氯乙烯（PVC）材質，消基會提醒，PVC製造過程需添加塑化劑，若沒有妥善控管，恐怕讓塑化劑殘留超標，塑化劑可能透過皮膚接觸或啃咬行為進入體內，影響兒童生殖系統、神經發育與免疫功能。
兒童雨鞋PVC材質多 塑化劑殘留成問題
消基會指出，目前市面上雨鞋主要材質有聚氯乙烯（PVC）、橡膠及乙烯-醋酸乙烯酯共聚物（EVA）等，其中PVC有價格低廉、輕盈、款式多樣化的優點，但缺點是不透氣、穿久易悶熱及防滑效果較差；橡膠則防滑效果較佳也耐磨，但缺點是重量較重且價格較高；EVA材質則有輕盈、價格低廉、防水性佳、彈性好、穿起來舒適的優點，但也有不耐磨、不耐用、容易變形的缺點。
PVC在製造過程中需添加塑化劑（如鄰苯二甲酸酯Phthalates類）以提升柔軟度，若未經妥善控管，可能殘留於成品中。這些塑化劑具內分泌干擾性，可能透過皮膚接觸或啃咬行為進入體內，影響兒童生殖系統、神經發育與免疫功能。此外，製品染色亦可能含有鉛、鎘等重金屬，長期接觸恐造成累積性毒性，對發育中兒童構成潛在健康威脅。
購買途徑多元！消基會抽驗20件實體、網路商品
現在消費途徑多元，除了實體賣場外，家長也可透過網購平台、社群團購，甚至跨境等方式購買，消費者更難以判斷商品安全性，因此消基會針對市售「兒童雨鞋」進行塑化劑及重金屬檢驗，2025年10月間，消基會於台北市、新北市及網路平台挑選材質為「PVC」的兒童雨鞋，共計購得20件樣品，尺寸介於14到18公分之間。其中產地標示為中國大陸有15件、台灣有3件、日本有1件及1件未標示。
標示調查：9件不合格
檢視本次20件樣品，有9件都不符合《鞋類商品標示基準》規定，分別為編號8號「Childsora北歐丹麥風兒童鞋（62-9401-57、Grass Green）」、13號「stample日本製兒童雨鞋（71970、35パイン）」、14號「Didankate馬卡龍雨鞋（M7399、熱情紅）」、15號「汪汪隊立大功卡通形象授權兒童雨鞋（PW-4334、藍色）」、16號「萌Q恐龍圖案兒童雨鞋（小恐龍黃色）」、「8/13寶寶雨鞋（白色小熊15cm）」、18號「兒童雨鞋（藍汽車）」、19號「庫洛米立體頭鞋（SY242504、薰衣紫）」及20號「彩虹雨鞋（無棉套）」。
其中有7件未以繁體中文標示品名、9件沒有提供國內廠商名稱、地址及電話、1件未標示原產地及7件未標示鞋面、大底主要材料（僅在賣場揭露資訊）。這些違反標示規定的商品可依《商品標示法》第17條，「直轄市或縣（市）主管機關應通知製造商、委製商、進口商或分裝商限期改正；屆期未改正者，處新台幣2萬元以上20萬元以下罰鍰，並得按次處罰」處理。
塑化劑測試：11間超標
目前市面上最常見的塑化劑為鄰苯二甲酸酯類，成本低廉，有良好的相容性與可塑性，因此常被添加到各種PVC塑膠製品中。但研究顯示，塑化劑可能造成內分泌失調，動物實驗也指出，高濃度的鄰苯二甲酸酯類會導致嚙齒類動物先天畸形，也會提高糖尿病及肥胖的風險，接觸過量塑化劑輕則導致接觸性皮膚炎、過敏反應及皮膚屏障受損，重則可能引發氣喘、異位性皮膚炎惡化，甚至會引起兒童性早熟，嚴重傷害生殖系統。
超標產品共有11件，包括編號3號「JAR嚴選立體卡通兒童雨鞋（粉紅小兔）」、4號「JAR嚴選可愛鯊魚兒童雨鞋（黃色）」、5號「Little gems兒童款 造型雨鞋（KD1015 140 mm 黃色）」、9號「兒童雨鞋（B81824、紅色）」、10號「兒童雨鞋（B87661、MA）」、13號「stample日本製兒童雨鞋（71970、35パイン）」、15號「汪汪隊立大功卡通形象授權兒童雨鞋（PW-4334、藍色）」、16號「萌Q恐龍圖案兒童雨鞋（小恐龍黃色）」、17號「8/13寶寶雨鞋（白色小熊15 cm）」、19號「庫洛米立體頭鞋（SY242504、薰衣紫）」及20號「彩虹雨鞋（無棉套）」。
消基會表示，本次20件樣品中，有9件標示不符合規定，11件塑化劑不符合CNS 3478的規範，這些「品質項目」不符合規定部分，目前僅能依據《消費者保護法》要求廠商辦理回收及進行改善，並無任何罰則。消基會呼籲主管機關，針對屆期不改正業者應處以較高的罰鍰，並對於不合格率較高的商品，增加抽檢的頻率，除了兒童雨衣之外，兒童雨鞋也應該列入檢驗項目。
家長購買兒童雨鞋注意
1、檢視商品是否有完整標示，標示除了提供商品資訊，也能保障消費者權益，若是從網路上購買，也要檢視賣家或網站是否有提供商品的詳細資訊，尤其跨境購買更要注意。
2、選購雨鞋時，尺寸可比實際尺寸大約1公分，穿雨鞋時最好搭配襪子，增加舒適度、吸汗外，也能減少直接接觸塑化劑。另外，雨鞋不要穿太長的時間，以免孩子不舒服。目前市面上許多雨鞋都附有鞋墊，也要經常清洗保持衛生。脫下的雨鞋可以放在通風處陰乾，避免陽光直射。
3.培養孩子勤洗手習慣，尤其穿脫雨鞋後也要洗手。
資料來源：消基會
