有望取代Labubu的可愛潮流小物出現了！日本新創公司Yukai Engineering在CES 2025消費電子展上發表互動機器人掛飾「Mirumi」，外型是可愛毛茸茸、像樹懶的生物，但聽見主人呼喚會回頭、被摸會害羞，給予滿滿情緒價值，這款商品剛開啟募資就引發轟動。
2026年第一款爆紅商品！陪伴機器人Mirumi轟動社群
日本新創公司Yukai Engineering在日前舉辦的消費電子展上，公布了陪伴型機器人Mirumi。這款產品主打沒有任何實用功能，最大賣點就是「可愛」。Mirumi體積不大，可以掛在包包上，或是讓她用手夾住主人的包包。
此外，Mirumi對於聲音、觸碰以及動作都有不同反應。帶她外出時，她有時候會自動轉頭環顧四周，偵測到與人對視時，還會害羞地轉過頭去；聽見主人呼喚Mirumi時，她也會將目光轉到主人的身上，看起來就像活生生的寵物。
Yukai Engineering表示，Mirumi機器人的頭部有觸控感應器，只要被人摸頭，就會透過特殊演算法隨機選出可愛的反應來應對。當它聽到呼喚或聲音時，Mirumi也會轉頭，表現出興趣和好奇心。
在手臂設計部分，Mirumi也能緊緊抓住包包的提帶或是桿子，方便主人攜帶出門。
目前Mirumi機器人已經登上募資平台Kickstarter，全球已有超過1300多人參與募資，以早鳥118美元（約新台幣3725元）的價格購買。總募集金額已高達31.3萬美金（約新台幣989萬），遠遠超出目標。Yukai Engineering也表示，公司目前已開始生產Mirumi機器人，最快將在2026年開始陸續出貨；未來等到正式量產開賣時，預計售價將會高達150美元（約新台幣4700元）。
外媒看好取代Labubu！Mirumi機器人魅力一次看
Mirumi機器人發布之後，已在社群上引發高度討論。許多外國媒體也認為，Mirumi很有機會在2026年取代Labubu，成為「可愛市場」的最大贏家。
專家分析，Mirumi不只是掛在包包上的絨毛玩具，它是一個「魅力機器人」，設計用來模仿與人類嬰兒互動的喜悅，更具互動性質，並且提供粉紅色、灰色與米白色三種毛色，設計堪稱絕妙，結合了機器人科技與絨毛美學。
資料來源：Kickstarter 、Yukai Engineering
