台中監理站一名張姓員工因親切服務，被民眾在Google地圖給予五星好評，卻被留言點名「光頭張先生」，對此監理站幽默回覆澄清：「張先生頭上還有幾根頭髮」，貼文轉至Threads後意外爆紅，還釣出交通部長陳世凱親自留言：「有，但不多。」並表示將給予獎勵。張先生本人則現身回應，自嘲仍有二三十根頭髮，幾年前手術後發現光頭又便利與省時，從此回不去，考慮維持這個造型到人生最後一刻。
台中監理站「光頭張先生」爆紅！釣出交通部神回：給予獎勵
有民眾日前在台中市監理站的Google地圖留下五星好評，分享中午前往洽詢車輛過戶時，擁有非常好的服務體驗，「服務台一位光頭張先生很親切，幫忙解答我一堆問題，非常感謝」，簡短一句話卻掀起熱烈討論。
對此，台中監理站官方帳號回覆感謝肯定之餘，還特別補充說明，「張先生澄清表示，他的頭上還有幾根頭髮，肉眼雖不易識別，但嚴格來說應該還稱不上光頭」，截圖隨後被轉發到社群平台Threads，幽默回應讓不少網友笑翻。
網友們紛紛留言回覆，「人家好心幫你解答問題，結果你恩將仇報」、「被表揚但又被說是光頭，心情挺複雜的」、「最後幾根毛髮的尊嚴一定要守住」、「通常都很愛護自己的頭髮，有幾根都知道，他只是髮量少」、「張先生不只服務好，人也很幽默」、「能感受到張先生的堅持」。
眼見貼文熱度持續延燒，甚至釣出交通部長陳世凱親自留言回應「有，但不多」，並表示會請公路局局長轉達這份肯定，給予「光頭張先生」獎勵，讓用心服務的同仁被看見。
「光頭張先生」本尊現身！親揭造型原因：回不去了
接著「光頭張先生」本人也親自現身留言區回應，他表示幾年前頭髮其實還很長，後來發現全剃光更俐落、更帥氣，不僅省水、省洗髮精，也不用吹風機，結尾還幽默笑稱：「先不說了，我要去補一下Gatsby順便梳一下，中午樓下還有很多台中朋友的車輛問題等著我們協助。」
張先生透露，自己今年40歲，目前擔任台中監理站書記，主要負責樓上辦公室的公文收發工作，每個月約有4到6天中午會支援一樓服務台。由於光頭造型搭配滿臉笑容，讓不少洽公民眾留下深刻印象，也有人特地點名給予好評。
張先生也解釋，他是大概在5年前因耳朵手術被護理師剃頭，術後發現光頭不僅省時又省錢，生活相當便利，「光頭世界真的很舒服，從此回不去了」，甚至笑說大概會一路維持這個造型到人生最後一刻。
