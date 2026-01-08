我是廣告 請繼續往下閱讀

不認鬼扯！王定宇曝時序：預算延宕導致發包推遲

花蓮空軍基地一架F-16V單座戰機（機號6700）6日晚間執行夜航訓練時突失聯，飛官上尉辛柏毅疑似因空間迷向而跳傘逃生，且傳出沒有穿著防寒飛行衣，至今仍失聯。民進黨立委王定宇昨（7）日疾呼「防寒衣的交貨期程能不能再縮短」，藍白立委應儘快讓國防預算特別條例付委審查；對此，粉專「政客爽」轟，「民進黨又在鬼扯了，F16防寒衣早就採購了，現在是美國沒給貨，跟擋不擋預算有個屁關係？」。王定宇表示，台灣冬季水溫偏低，一旦飛官落海，希望飛官撐得夠久、等到搜救單位抵達，關鍵就在防寒衣，相當重要。他呼籲應儘快讓國防年度預算以及國防預算特別條例的相關法律案付委審查，讓國軍弟兄姊妹有足夠資源，保家衛國。對此，政客爽今日在臉書發文痛批，「民進黨又在鬼扯了，F16防寒衣早就採購了，現在是美國沒給貨，跟擋不擋預算有個屁關係？」政客爽直言，「身為執政黨最該做的事情就是趕快去催貨，而不是對方不發貨，你還一直要錢買東西，退一萬步來說，如果審預算才不會擋住防寒衣，那不就打臉賴政府沒有買？王定宇在打自己臉跟打賴清德臉只能選一條路走」。貼文一出，網友們也紛紛留言表示，「死忠的還是堅信不疑，千錯萬錯都是藍白的錯」、「他們早就沒有在怕打臉自己的，只要程序合法，再不合理、吃相再難看甚至被看破手腳都沒在怕」、「每年預算給很多，出事的時候什麽都沒有」、「防寒衣有多高科技嗎？一定要跟美國買？」、「好像擋到他租房一樣」。面對「擋預算」與「裝備延宕」有無關聯的質疑，王定宇今（8）日曝光「時間序列」指出，2024年編2025年（民國114年）的預算，但一直延宕到2025年的1月底。通過之後，還有一些要核算跟相關財務法的關係，所以一直到3月份預算都還沒底定。王定宇進一步指出，因為預算審查的延宕，「國軍執行發包作業應該不會太早，應該在3月份以後」，國防部應在會後完整說明時間點，應將事實呈現給國人，以釐清外界對於「預算過了卻沒東西」的誤解，因為預算審查的延宕確實影響了發包與交貨期程。據了解，該筆防寒飛行衣預算屬於「地面支援裝備（開口式合約）」軍購案，114年度計需外匯美金125萬821元（約新台幣4000萬元）。