印尼北蘇拉威西省近日因持續強降雨，引發嚴重洪災。當局表示，目前已疏散近450人，但仍有至少4人下落不明、14人因洪水喪生，救難人員正全力展開搜救行動。根據《路透社》報導，洪災主要發生在錫奧塔古蘭當比亞羅群島縣（Siau Tagulandang Biaro）。當地救援機構發言人古梅冷（Nuriadin Gumeleng）指出，週一的大雨引發錫奧島（Siau）山洪，造成至少14人死亡、18人受傷，另有4人失蹤。當局已派出16名救難人員前往現場進行搜救。古梅冷補充，截至週二，洪災影響地區的主要道路仍被岩石、岩屑和厚泥土覆蓋，導致交通受阻，救援工作難度增加。北蘇拉威西省長塞爾瓦努斯（Yulius Selvanus）指出，洪水還造成數百棟房屋及政府建築受損，災情廣泛，需要大量人力與物資支援。印尼防災機構發言人穆哈里（Abdul Muhari）表示，洪災發生後，至少444人已被疏散至當地學校或教堂，相關單位也已派出挖土機清理道路，以恢復交通與救援通道。目前救難行動仍在持續進行，當局呼籲民眾遠離洪水區域，並密切關注官方公告與氣象訊息，以保障自身安全。