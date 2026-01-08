我是廣告 請繼續往下閱讀

台股今年初再創新高，正式衝破3萬點關卡，今（8）日收盤加權指數以30360.55點作收，但近日有多名立委質疑，台股僅靠台積電拉抬，是虛胖。對此，證交所董座林修銘表示，台灣資本市場有一些基本面在支撐，是與國際資本市場高度連結，「我們有產業背景硬實力存在」，他認為，台灣資本市場是反映出國內產業的實力，「蠻恰當的」。多名立委在昨日的立法院財政委員會上質疑，台股現只靠台積電拉抬，可能是市場結構失衡警訊，不是經濟全面起飛，約有65%個股仍在年線之下，因此，很多投資人對台股漲破3萬點無感，明顯「虛胖」。對此，林修銘在證交所今日舉行的「歲末新春記者會」，會後接受媒體訪問時指出，可以看見這段時間以來美股那斯達克、費半指數相關產業的表現也非常亮眼，國際投資者某種程度而言，因社會在改變，投資者也因應社會改變、產業改變，去投資相關產業，大家應該慶幸台灣資本市場是與國際資本市場連動。所以這是為何台北國際電腦展」（Computex）能有相當的發展，來自世界各國的優秀企業皆紛紛來台灣與台灣供應鏈接洽，這就是台灣向外延伸的實力，他強調，台灣這樣資本市場的反映與國際的同步，是值得驕傲的地方。至於除了台灣電子業的其他產業，林修銘提到，證交所究竟要抱持什麼樣的態度去扶持其他產業，來獲得資本市場的青睞，他表示，其實每個時代的台灣資本市場，紡織業也曾經興盛、大宗物資早期也是，金融股也曾經興盛過，所以這是一個產業的循環，而最重要的，是希望在台灣資本市場上市的公司，必須對公司未來不只是企業自身，也必須照顧全體股東、必須擘劃中長期方向，因此，證交所推動以「企業價值提升（Value Up）2.0」的政策改革，就會再加上這個元素，對未來策略與擘劃才是每個上市公司必須擔負的責任。而相對於電子業，市場關心但卻較不受到吸引青睞的產業，林修銘強調，證交所會發覺這些優質公司，鼓勵證券商來參與造勢。證交所接下來會有兩種策略：第一，希望上市公司能對於未來經營有一定的擘劃，林修銘說，要了解上市不是終點，是另外一個責任的開始、是對於全民股東有使命感。第二，作為交易所平台，證交所要讓上市公司懂得說故事，如何讓他們編入到更多的投資機構，這是證交所要努力的方向，包括與券商合作，在流動性方面讓企業有所提升，這都是關注的目標，也是證交所在接下來最快的時間裡，將會編制相關類型的資訊，來供發行者發行相關產品。林修銘表示，這是證交所作為一個平台，或作為台灣資本市場的驅動者，希望能夠做得更好，「這個會是我們今年的目標。」