民進黨立委林宜瑾日前提出修正《台灣地區與大陸地區人民關係條例》，主張將法案名稱改為「台灣與中華人民共和國人民關係條例」，引發政壇高度關注；隨後傳出林宜瑾已主動撤回提案，不過林本人5日發聲澄清，完整修法仍需更多時間討論與整理，強調「沒有成案何來撤案」。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉質疑，整起事件「非常奇怪」，背後恐怕有高層在操作。吳子嘉6日在政論節目《董事長開講》中指出，兩岸人民關係條例的制定，是建立在憲法架構下，涉及「自由地區」、「台灣地區」等高度敏感的主權與法理問題，任何文字調整，都可能被視為重大政治訊號。他直言，若將名稱直接改為「台灣與中華人民共和國人民關係條例」，本質上已觸及「法理台獨」紅線。吳子嘉進一步分析，立法委員大致可分為政策型與地方服務型，而林宜瑾向來被視為深耕地方、重視選民服務的立委，由她來提這種動搖國本的修法案，「本身就非常奇怪」。他臆測，林宜瑾可能只是被要求出面連署或提案，真正的決策者另有其人。「誰可以下命令幹這種事？」吳子嘉直指，這樣的政治動作，只有一個人辦得到，那就是總統賴清德。他並批評，賴清德目前的政治策略，正是在進行所謂的「戰爭邊緣」（Brinkmanship），不斷透過踩線、擦邊球的方式刺激北京，同時與藍白陣營全面對抗，搞到國家民生、經濟全都垮掉也無所謂。