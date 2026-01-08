歌手梁曉珺近日批評蔡依林《PLEASURE》演唱會像邪教，掀起輿論風波，昔日她於《超級星光大道》評論周杰倫〈稻香〉一曲是「小朋友唱的歌，我如果那樣唱的話，會讓人覺得我在開玩笑」，讓一旁主持人陶晶瑩傻眼，語塞難接話直接轉化：「ㄜ⋯⋯所以妳今天會⋯⋯我們來聽一下好了！」尷尬表情全被拍。
梁曉珺批〈稻香〉：小朋友唱的歌！陶晶瑩傻眼
梁曉珺參加第5屆《超級星光大道》，「K歌金曲挑戰賽」中抽到周杰倫〈稻香〉一曲演唱，她被陶晶瑩訪問時說道，「因為剛開始我沒有很熟這首歌，回家聽覺得它是一首沒有很大起伏的歌，就是好像一直很開心、小朋友唱的感覺，如果我那樣唱的話，會讓人覺得我在開玩笑。」言論讓一旁的陶晶瑩聽了尷尬，臉上露出傻眼表情。
回顧梁曉珺於批評蔡依林演唱會是「邪教」，對岸公司憤而提告，罕見硬起來對付黑粉，相關話題在網路上掀起熱議，對此，有網友分析，「沒人想跟邪教劃上等號，對形象是很大的傷害」，再加上蔡依林斥資9億多、投入大批人力資源，一旦個人形象或演唱會被這麼定調，大概也不用巡迴了，讓其與公司方面硬起來提告。
梁曉珺也攻擊Lisa、Jennie！社群陰謀論全被挖
除此之外，翻閱梁曉珺的社群可以發現，她經常爆料娛樂圈有關的陰謀論推測，例如說好萊塢明星很多都是克隆人、大型音樂會現場充滿集體潛意識催眠等，就連韓國女團BLACKPINK成員Lisa、Jennie的歌曲，也成了她攻擊的目標。
梁曉珺表示，Jennie和美國歌手多米尼克·菲克（Dominic Fike）的歌曲〈Love Hangover〉充滿性暗示，不僅配樂有女性叫聲，拍攝哈姆立克法的角度也很曖昧；更指控Lisa的〈New Woman〉影射墮胎，有帶壞青少年嫌疑，言論十分猖狂。
🔺資料來源－
超級星光大道YouTube
我是廣告 請繼續往下閱讀
梁曉珺參加第5屆《超級星光大道》，「K歌金曲挑戰賽」中抽到周杰倫〈稻香〉一曲演唱，她被陶晶瑩訪問時說道，「因為剛開始我沒有很熟這首歌，回家聽覺得它是一首沒有很大起伏的歌，就是好像一直很開心、小朋友唱的感覺，如果我那樣唱的話，會讓人覺得我在開玩笑。」言論讓一旁的陶晶瑩聽了尷尬，臉上露出傻眼表情。
梁曉珺也攻擊Lisa、Jennie！社群陰謀論全被挖
除此之外，翻閱梁曉珺的社群可以發現，她經常爆料娛樂圈有關的陰謀論推測，例如說好萊塢明星很多都是克隆人、大型音樂會現場充滿集體潛意識催眠等，就連韓國女團BLACKPINK成員Lisa、Jennie的歌曲，也成了她攻擊的目標。
梁曉珺表示，Jennie和美國歌手多米尼克·菲克（Dominic Fike）的歌曲〈Love Hangover〉充滿性暗示，不僅配樂有女性叫聲，拍攝哈姆立克法的角度也很曖昧；更指控Lisa的〈New Woman〉影射墮胎，有帶壞青少年嫌疑，言論十分猖狂。
🔺資料來源－
超級星光大道YouTube