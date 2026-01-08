我是廣告 請繼續往下閱讀

高雄市警局少年隊發生一起警紀爭議！一名二線三星的洪姓警官昨天（7日）上午參加完同仁家屬的公祭後，由同仁送回辦公室，因面部通紅疑似帶有酒意，遭同事向督察室檢舉，雖然洪警官主張已口頭請假，拒絕酒測，但督察人員核對差勤系統後發現，他並未完成正式的請假手續，以違反規定涉勤前飲酒，將懲處他2次申誡到1小過處分。據了解，該名二線三星洪姓警官，前一天晚間參加餐敘飲酒，隔天早上因為要出席同事長輩的公祭，已事先向長官口頭請假並獲得同意。不過，洪男在公祭結束後，因責任心使然，請同事載他回辦公室處理公文，沒想到卻因為臉上仍帶有酒意，被檢舉在上班前喝酒，督察人員接要求他進行酒測時，洪男主張自己已經請過假，並非處於執勤狀態，因此拒絕配合酒測。不過，根據查勤系統的紀錄顯示，該名洪警官實際上並未完成正式的請假程序，因此認定他違反「勤前飲酒」的相關規定仍依規懲處，因此洪警官恐面臨2次申誡甚至最高記1支小過的處分。針對這起事件，少年警察隊回應表示，洪姓組長平時工作表現勤奮且責任感強，當天往返行程全程都由同仁接送，並未自行開車或騎車，因此絕對沒有酒駕的行為。不過，警方也坦承，洪男雖然有口頭報備，但在行政程序上確實未完成正式請假，這部分屬實有疏失。為了防範類似狀況再次發生，內部已於今日上午召開會議進行專案檢討，並要求加強警紀教育。