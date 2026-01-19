我是廣告 請繼續往下閱讀

AI發展也帶動學生大學選擇，不只是就業市場大家用腳投票、往高薪產業靠攏，高中生選擇大學志願時也反應產業趨勢。得勝者補教名師江青釗分析，學生現在偏好電資比例大幅上升，受到台積電、輝達等產業發展，學生看好前景及薪資待遇，甚至不少原先瞄準醫學系的也轉向電機、資工；反之，語文、教育、餐旅等近年較不受學生青睞。學生在選擇志願時，薪資前景與執照保障已凌駕於傳統名校光環之上。江青釗觀察學生偏好，以及近年學校分數變化，首選即是受台積電與輝達紅利帶動的電機、資工領域。以去年為例，台大電機、資工系所，學測要求英、數、自幾乎都要滿分，形同是全國前1%的學生才有機會，近年尤「台清交」的電資學群熱度最明顯。第二熱門則是醫學系、牙醫系、要學系、物理治療等相關科系。江青釗表示，醫、牙、藥、物治等系所具有單兵作業以及證照優勢，加上待遇佳長期受程度較佳的學生青睞，甚至有學生「先念藥學，再拚醫學系，顯示長期受到學生歡迎。然而，電資熱或是藥學相關熱門現象，不是只出現在頂尖大學。江青釗舉例，中興並非在傳統頂大，但因為其資工系近期有變熱門；或是屏科大因為有獸醫系且設立學校不多，吸引有興趣學生前往也拉抬分數。其中嘉南藥理大學、大仁科技大學因為藥學系帶旺整間學校分數，甚至有附中、北一女學生因為看好藥劑師發展而選擇就讀。第三類是一類組中相對穩定的專業科系，如法律、心理師、會計師，這類型具有證照、專業等系所；第四則是跨領域科技相關科系，如各校設立的學士班，學生可以先進入體系，再依興趣與能力選擇專業方向，也逐漸成為選項之一。AI發展也讓部分系所受到衝擊。江青釗指出，語文類科系首當其衝，學生學習語言的門檻因為AI工具幫助大幅降低，甚至不需付費，帶來不分語言的全面衝擊。再者，教育學群面臨類似慘況，但不僅是學生學習門檻降低，加上待遇差等大環境因素，有意願走教師路的學生越來越少，他坦言「現在沒有人想當老師」。第三，生命科學在民國90年代曾紅極一時，但近年分數不升反降，學生更偏好醫藥技術、物理治療等科系，產線發展比較受到看好。第四個是餐旅觀光相關科系面臨萎縮，除了學生普遍不喜歡工時長、薪資低的工作型態，加上陸客不來，整體產業規模縮小，對招生形成長期壓力。江青釗指出，有些學校即使整體排名不高，但靠特定科系支撐仍發展，這也是不少學校希望爭取設立醫學系的原因；反之，單獨僅有餐旅或是語文等後段學校，又缺乏熱門科系支撐，恐怕面臨招生困境。他提醒，學生可以在挑選學校時留意註冊率，避免日後面臨學校關門窘境。