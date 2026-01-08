我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蕭煌奇早在去年八月就劇透自己即將結婚。（圖／蕭煌奇Threads）

盲人金曲歌手蕭煌奇今（8）日突然宣布結婚喜訊，還在社群曬出鑽戒照片，「今天沒有要跟你開玩笑，我結婚了」，消息讓網友、歌迷都直呼驚喜，有趣的是，他本人疑似在去年8月就悄悄透露喜訊，在自己貼文下方留言寫著，「蕭煌奇都嫁得到，你一定可以的」，讓人猜測是在為自己的喜訊鋪陳。蕭煌奇去年8月曾在Threads上傳一支自己夾娃娃的影片，「今天盲著夾娃娃，我就不信我夾不到」，大開自己地獄哏，不看機台就夾娃娃，影片下方有一名網友留言寫下「蕭煌奇都比你強」，沒想到蕭煌奇接著回覆：「你要鼓勵你的朋友的時候，就可以這樣說，蕭煌奇都嫁得到，你一定可以的。」雖然看似是打字選字錯誤，不過根據了解，蕭煌奇和結婚對象是交往一年後步入婚姻，去年夾娃娃時已經發展ing，因此也被猜測是兩人的關係早已論及婚嫁，而當時的「嫁得到」留言，現在回來看也別有一番風味。2026年剛開始，演藝圈就傳來甜蜜喜訊！金曲歌王蕭煌奇無預警宣布，他已前往戶政事務所完成結婚登記，正式告別「黃金單身漢」身分，為農曆年前的娛樂圈增添一樁溫馨大喜事。正如他歌曲〈做一個惜情暖心的人〉所傳達的意境，蕭煌奇坦言，自己終於遇到那位同樣惜情暖心的人。對於新婚妻子的身分，他保持低調，僅透露兩人是透過朋友介紹認識，女方本身熱愛他的音樂，初次見面便聊得投契。經過一年多的相處與了解，兩人決定攜手共組家庭。蕭煌奇感性表示，自己一直努力「做一個惜情暖心的人」，如今也幸運找到願意互相珍惜的伴侶，將一起迎接人生下半場的新篇章。