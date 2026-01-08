我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蕭煌奇（如圖）與上一任對象2017年交往，感情長跑4年，於2021年8月分手，原因主要是個性不合。（圖／翻攝自蕭煌奇臉書）

蕭煌奇4年地下情見光死！個性不合心碎分手

▲蕭煌奇用婚戒套牢交往1年多女友，在親友見證下完成這神聖一刻。（圖／翻攝自蕭煌奇臉書）

蕭煌奇今（8）日宣布結婚！蕭煌奇過往感情世界低調，這次也未透露老婆身分，僅表示2人透過朋友結識，彼此相談甚歡，交往1年決定攜手終生。事實上，蕭煌奇與上一任對象感情長跑4年，2017年交往，2021年8月分手，他透露分手原因除了個性不合之外，也打趣責怪媒體，「都你們害的啦！只要被寫一次就分手一次。」如今升格人夫，外界都替蕭煌奇開心。蕭煌奇2021年7月上節目時，提到自己有穩定交往對象，花台幣2000萬打造的新房有了女主人，怎料同年11月又聲稱恢復單身，蕭煌奇事後再被問及此事，坦承當時7月新聞曝光後，隔月就分手了，打趣說：「都你們（媒體）害的啦！只要被寫一次就分手一次！」蕭煌奇和前女友2017年就交往，過程分分合合，顛簸熬過了4年，最終仍因個性不合而分開，加上男方為公眾人物的身分，為感情裡增生了更多不安定，回憶當時戀情曝光後，蕭煌奇曾動念寫1首名為「見光死」的歌曲來紀錄這段無疾而終的地下情，相當坎坷。如今，蕭煌奇宣布結婚，用婚戒套牢交往1年多女友，笑稱升格「一個惜情軟心的人」，蕭煌奇透過經紀公司表示，選擇今日前往戶政事務所登記是一時興起，「剛好今天沒有工作沒有商演，日子也不錯，就決定是今天了。」便在親友見證下完成這神聖一刻。