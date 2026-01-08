租屋族壓力更大了嗎？根據主計總處統計顯示，已經連續3年的房租指數年漲幅都超過2%，前一波房租指數年增率超過2%，已經是1996年時候的事情，這波房租漲勢可說是過去30年來漲幅最猛烈的一波。不過，最新數據也透露出好消息，2025年12月的房租指數年增率1.99％，是過去29個月以來首度年增跌破2%，可看這波的租金漲勢似乎有趨緩現象。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，除了房租指數之外，漲幅比較有感的還有家庭管理費用。
租金上漲原因多 主要仍是供需市場決定
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，近年租金上漲與許多背景有關，包括整體環境出現有感通膨、房價持續上漲、房東的稅負與生活支出增加，另外像是管理費調漲等，都可能反應在房租上，不過也不是房東想要租貴租客就會買單，租客還是會在周邊比價；若是市場上供給量不足，且普遍租金都上揚狀況下，租客選擇性不多，租金就容易走揚。
2023年政府也擴大租金補貼，一方面降低租客部分負擔，一方面也增加了租客對於租金的負擔能力，不過觀察前幾年的舊租約，應該都已陸續換約，加上新房子完工量大也會增加供給，接下來觀察租金狀況表現是否趨於平穩。
人事成本、物管公司、維修費用都漲價 推升管理費
統計顯示，12月的房租指數年增率1.99%，是近29個月以來首度跌破2%，房租漲勢似乎有趨緩現象，不過觀察年度的房租指數表現，2023年房租指數年增2.16%，2024年年增2.45%，2025年年增2.3%。
居住類除了房租指數外，近期漲幅比較有感的還有家庭管理費用，12月年增率仍達5.07%，水電燃氣費則是年增率4.57%，曾敬德表示，管理費用增加許多社區都相當有感，甚至經歷過管理費調漲階段，主要包括人事成本增加，物管公司的費用增加，另外，社區也要定期維護與檢驗設備等，都是一筆開銷，隨著社區屋齡逐漸老舊，有些社區可能要更新電梯設備等，當社區管理基金不夠支付時，就可能採用分期方式調整在每月管理費中，都導致家庭管理費用的明顯增加。
