北一女老師區桂芝日前接受訪問時表示，學生是腦殘。立委吳沛憶關切區桂芝是否違背教學倫理，並表示相關做法相當不恰當。教育部次長朱俊彰表示，老師應該遵教育中立、遵守專業精神，會請台北市教育局了解、處理。北一女日前發生一名教師在通訊軟體群組中，分享台北市長蔣萬安演講內容、讚許內容很棒，而學生表達不同意見。然而，另外一名北一女老師區桂芝卻透過媒體公開發言指責，該名學生是腦殘。吳沛憶表示，並非要探討老師是否可以有立場，或是蔣萬安的演講好不好。民主社會雖然尊重言論自由，而教師也可以有自己的政治立場，但一個老師若與學生有意見不同時，可以和學生辯論、討論或引導思考，而非媒體說學生「腦殘」，只因為她的立場與學生不同？她認為非常不恰當。吳沛憶指出，自己認為區桂芝作法有違背教學倫理，就算違反教師法、以及「公立高級中等以下學校教師成績考核辦法」，包含「言行不檢，致損壞教育人員聲譽」、「有不當行為致有損學校名譽」、「教學輔導管教行為失當，有損學生學習權益」。考核辦法對教師倫理做出規範，是否可以討論有無違法？朱俊彰回應，老師應該遵守教育中立、恪守專業精神，引導學生建立專業素養，已經請地方政府要求學校落實分際，會請北市教育局了解、處理。