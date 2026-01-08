49歲的台灣金曲歌王蕭煌奇今（8）日宣布結婚喜訊，與交往一年多的女友步入人生新階段，讓他立刻成為全台焦點。事實上，蕭煌奇曾加入「全方位樂團」，這是亞洲第一個「成員全是視障者」的樂團，且在2025年還舉辦了演唱會，成員之間相識40年依舊維持好感情，也讓這位歌王重情重義的一面被看見！
蕭煌奇踏上音樂路的起源！全方位樂團成團30年還沒散
盲眼歌王蕭煌奇出生於1976年，因罹患先天性白內障，4歲時雖經過手術但僅保有薄弱視力。小時候的他是電玩高手，對體育類遊戲格外擅長，直到1991年，當時15歲的蕭煌奇因長期打電動導致青光眼，又再度因視神經萎縮而失明，從此之後他的眼前就是一片空白。
不過即便失明，蕭煌奇依然認真生活。他曾是柔道選手，在失明後於1994年代表台灣出戰北京身障亞運拿下銅牌，更在1996年亞特蘭大帕運出賽；不過當年阿嬤過世，也讓他心痛寫下經典名曲〈阿嬤的話〉。
除了運動比賽之外，蕭煌奇也與小學就因視力問題而相識的朋友們組建了「全方位樂團」，團體成員皆看不見，也讓全方位樂團成為亞洲首支由全盲視障者組成的音樂團體。
蕭煌奇表示：「全方位樂團是我個人音樂生涯中第一個團隊，成團三十年加上小學就認識的情誼，都認識40年有了吧！」2025年11月他還在臉書上宣傳全方位樂團30年演唱會活動，並發揮以往的黑色幽默自嘲：「玩音樂不看譜也不看歌詞，我們是最目中無人的團體，台下有幾個人不一定知道、但是掌聲有多少一定聽得清楚～全場黑色幽默迸發、不看提詞機即興發揮到極致，就這麼一場，不用敲碗到哪裡去了、想來就來吧！」
全方位樂團成員雖然看不見世界，卻用音樂描繪出豐富的色彩與情感。他們融合流行、爵士等多元曲風，展現出深厚的音樂實力與生命力。全方位樂團不僅在國內外舞台上演出，也致力於公益活動，傳遞希望與正能量，鼓舞無數人勇敢追夢，用音符證明：「真正的光明來自心中。」
即使從2002年開始，蕭煌奇以個人歌手身分推出專輯，但直到現在，他還是常常與全方位樂團的朋友們互動，更在去年舉辦了30週年演唱會。
蕭煌奇人盲心不盲！歌王、按摩師、柔道選手他都在行
隨著2007年《超級星光大道》節目開播，蕭煌奇的歌曲〈你是我的眼〉被當時參賽的林宥嘉唱紅，讓他本人知名度大漲；第二屆則輪到〈阿嬤的話〉被賴銘偉唱紅。蕭煌奇也曾公開感謝林宥嘉，讓他的歌曲被全台灣聽見。
隨後，蕭煌奇在2008年拿到第一次金曲獎最佳台語男歌手獎，從此開啟了他的歌王之路，總共拿下4座「最佳台語男歌手獎」，是該獎項獲獎次數最多的紀錄保持人。
🏆 金曲獎（Golden Melody Awards） 最佳台語男歌手獎（4座）
第19屆《真情歌》
第21屆《愛作夢的人》
第26屆《上水的花》
第29屆《人生我敬你一杯》
最佳台語專輯獎（3座）
第19屆《真情歌》
第23屆《思念會驚》
第26屆《上水的花》
🏅 體育競技獎項成就
1994年 北京遠南殘障亞運：柔道銅牌
2025年 台北市界壯年運動會：柔道金牌
資料來源：全方位樂團、蕭煌奇
