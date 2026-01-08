我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市崇德路殯儀館今天上午11點多驚傳詭異車禍！一輛停在館內「無人駕駛」的保時捷「佛祖車」，因不明原因突然緩緩前進，接連撞倒3名行人、6部機車，警消到場後將其中一名受有擦挫傷的女子送醫，對於意外發生，佛祖車駕駛坦誠下車前沒有熄火，但強調「有拉手剎車」，究竟事故為何發生警方仍要再釐清。據了解，一名25歲的陳姓男子，當時開著白色保時捷引導車（俗稱佛祖車）來到台中市崇德路殯儀館，陳男將車停在館內通道後就下車辦事，沒想到下一秒車子竟自行向前滑行，直直衝向路邊行人，導致石姓女子、羅姓女子與楊姓男子避不及，當場被撞上，隨後保時捷更是一口氣連撞停在路旁的6輛機車。警消獲報後火速趕抵現場，發現石姓女子，全身有多處擦挫傷，隨即被緊急送往醫院治療；羅姓女子則是手腳擦挫傷，而楊姓男子雖然外觀沒有明顯傷痕，但出現腹部不適，所幸3人意識清楚。面對這起離奇意外，警方立即對陳男進行酒測，證實他並未酒駕。對此，陳男坦言下車前引擎確實沒有熄火，但堅稱自己當時有拉起手煞車，究竟是人為疏失漏了動作？還是保時捷引導車出現故障？警方還得再釐清。