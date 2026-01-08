2026年7-11春節福袋正式開賣，130款精美福袋吸引全台瘋搶，福袋組合包羅萬象，其中熱門款式早已搶購一空，就有民眾表示，本想購入7-11馬年推出的999元「55L滑輪拖車購物袋+立體造型冰霸杯」福袋組合，沒想到查了北部40間門市全缺貨，打了20幾通電話也被告知沒貨。事實上，7-11滑輪拖車購物袋是今年超商福袋的人氣話題款式，堪稱是瑞士品牌HULKEN浩肯包的平替版，就連部落客「Tigerdog老虎狗」也曾推薦超實用、質感出色。
7-11最強福袋公認是這包！北部40間店賣到全缺貨
有女網友近日在Threads崩潰表示，自己想購入7-11馬年推出的「55L滑輪拖車購物袋+立體造型冰霸杯」福袋組合，其中更相中奇奇蒂蒂款式，沒想到查了桃園、基隆等北部縣市40間7-11分店都沒有庫存，打了20幾通電話也被告知沒貨，動用身邊所有人脈都無望，讓她無奈直呼「哭啊！真的沒有任何一家7-11門市還有嗎」。
7-11滑輪拖車購物袋福袋太夯！聯名8大IP、999元太香了
據了解，7-11馬年福袋今年推出130款福袋，福袋價位分類多，從499元至1999元皆有，其中要價999元「55L滑輪拖車購物袋+立體造型冰霸杯」組合，被許多人認證最值得入手的，其在7-11尚未正式發售前，在外流的訂購名單中，就成為許多人關注的福袋款項。
根據7-11公布資訊，「55L滑輪拖車購物袋+立體造型冰霸杯」聯名IP眾多，包括Hello Kitty、Kuromi（庫洛米）、拉拉熊、史努比、米奇、奇奇蒂蒂、貓貓蟲咖波和DINOTAENG等人氣角色，吸引各大IP粉絲爭搶。
7-11滑輪拖車購物袋不只外表可愛，其堪稱是瑞士品牌HULKEN浩肯包的平替版，主打滑輪設計、方便好移動，加上還有折疊收納功能，不論是旅遊、購物等都相當適合帶它外出，實用性質十分高。而消費者只要花千元，就能立即一次入手造型萌翻的購物袋、萬用冰霸杯，但全台限量僅3萬個，建議民眾要搶要快。
7-11滑輪拖車購物袋好用嗎？使用心得曝光：唯二敗筆是它們
至於7-11滑輪拖車購物袋是否好用呢？根據專門開箱美食旅遊的部落客「Tigerdog老虎狗」分享，購物袋比想像中還厚實，材質如同浩肯包的塑膠感，偏硬挺、感覺耐操，雖然剛開箱有點塑膠味，但放著等待一下即消散，輪子建議鎖緊、拖起來十分穩，加上容量有55L，能夠收納的東西十分多。
杯子部分更是可愛到不行，光是放在一旁就十分療癒，實用度相當高，「以這個價格來看真的蠻划算的，而且是7-11第一次出這種組合，需要購物、買菜、團購，這組我會給讚，看到可以帶一組回家」。不過也有許多人回報該款輪子較鬆、容易掉，建議一定要鎖緊才可外出，也有人抱怨拖行的聲音較大，但若是就近採購時使用，還是十分方便。
7-11春節福袋怎麼找？1招免跑門市就搶到：還爽折100元折扣
倘若民眾要查詢7-11各門市福袋存貨，除了可使用「OPENPOINT」手機APP，點擊「i地圖」選單查詢鄰近店家福袋款式以外，還可利用統一集團美食生鮮外送平台「foodomo」查詢，還可選擇「外送」或「門市自取」兩種方式，免出門在家就可買到福袋，且2026年新註冊會員單筆滿新台幣200元，即可現折100元，提供給民眾新的購買福袋招數。
超商福袋大戰開打！7-11集結10大IP、全家抽豪車、萊爾富CP值高
據了解，7-11春節福袋部分於7日正式開賣，多達130款福袋、歡樂包款式，集結10大熱門IP，包括短尾矮袋鼠、奇奇蒂蒂、米奇、Hello Kitty、史努比、哆啦A夢等，價格自499元至1999元不等，還能加碼抽3台特斯拉百萬豪車、精品包、2026國際棒球賽事東京賽事門票等。
全家福袋共推出41款，主打「開袋秒回本、福運抽獎券、股票禮品卡、隨機加碼好禮」4好禮，最大獎還可豪抽3台價值199萬元BMW iX1純電運動休旅，還有iPhone 17 Pro、黃金等好禮；萊爾富福袋也大升級，內袋變成可重複使用的保冷提袋，禮品總價超過200元，CP值十分高，還可抽中台積電、輝達等知名企業股票、iPhone17、Nintendo Switch 2 等大獎，民眾千萬別錯過！
📍7-11馬年福袋獎項一次看
৹ 福袋頭獎：特斯拉Tesla MODEL Y （3名）
৹ 福袋貳獎：精品MINI KELLY包（1名）
৹ 福袋參獎：甜蜜約定5兩金條（2名）
৹ 福袋特別獎：2026國際棒球賽事東京賽事門票住房組（4名）
৹ 哆啦A夢款驚喜包獎項：哆啦A夢黃金墜飾（10名）
৹ 蠟筆小新款驚喜包獎項：2萬點OPENPOINT點數（10名）
📍全家馬年福袋獎項一次看
৹ 頭獎：BMW iX1 eDrive xLine（3名）
৹ 貳獎：iPhone 17 Pro 256GB（30名）
৹ 參獎：嚦咕麻將紀念金幣（8名）
৹ 肆獎：全盈+Pay儲值金5000元（20名）
৹ 伍獎：全家專屬禮物（40034名）
৹ 異業優惠
📍萊爾富馬年福袋獎項一次看
৹ 超級大獎：輝達股票500股（2名）/抽獎日期2026/2/25
৹ 頭獎：台積電股票一張（5名）/抽獎日期2026/1/14、1/21、1/28、2/4、2/11
৹ 壹獎：iPhone 17（3名）
৹ 貳獎：SWITCH 2遊戲主機（1名）
৹ 參獎：越捷航空台灣越南雙人來回機票（3名）
৹ 肆獎：LG PuriCare超淨化大白空氣清淨機（3名）
৹ 伍獎：LG 12L除濕機（10名）
৹ 陸獎：DORIS行李箱組29+20吋（10名）
৹ 柒獎：禾聯14吋智能變頻DC風扇（20名）
৹ 其餘獎項：萊爾富店內熱銷食品
資料來源：全家、萊爾富、7-11、Tigerdog/老虎狗
