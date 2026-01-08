我是廣告 請繼續往下閱讀

7-11最強福袋公認是這包！北部40間店賣到全缺貨

想購入7-11馬年推出的「55L滑輪拖車購物袋+立體造型冰霸杯」福袋組合，其中更相中奇奇蒂蒂款式，沒想到查了桃園、基隆等北部縣市40間7-11分店都沒有庫存，打了20幾通電話也被告知沒貨

▲民眾想搶購7-11「55L滑輪拖車購物袋+立體造型冰霸杯」999元奇奇蒂蒂福袋組合，沒想到連跑40間店都撲空。（圖／翻攝Threads）

7-11滑輪拖車購物袋福袋太夯！聯名8大IP、999元太香了

▲7-11馬年福袋款式多樣，其中要價999元「55L滑輪拖車購物袋+立體造型冰霸杯」組合，被許多人認證最值得入手的。（圖／7-11官網）

其堪稱是瑞士品牌HULKEN浩肯包的平替版，主打滑輪設計、方便好移動，加上還有折疊收納功能，不論是旅遊、購物等都相當適合帶它外出，實用性質十分高。

▲7-11滑輪拖車購物袋聯名IP眾多，不只外表造型可愛，更堪稱是瑞士品牌HULKEN浩肯包的平替版。（圖／記者吳翊緁攝）

7-11滑輪拖車購物袋好用嗎？使用心得曝光：唯二敗筆是它們

不過也有許多人回報該款輪子較鬆、容易掉，建議一定要鎖緊才可外出，也有人抱怨拖行的聲音較大，但若是就近採購時使用，還是十分方便。

▲7-11滑輪拖車購物袋最大問題在於輪子過鬆，建議一定要鎖緊才可攜帶外出。（圖／全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區臉書）

7-11春節福袋怎麼找？1招免跑門市就搶到：還爽折100元折扣

還可利用統一集團美食生鮮外送平台「foodomo」查詢，還可選擇「外送」或「門市自取」兩種方式，免出門在家就可買到福袋

▲「foodomo」APP首頁點選「7-ELEVEN」按鈕，立馬會進入7-11線上訂購頁面。緊接著再點擊左上方「≡」，就會跳出商品選單，點選「開運福袋」或「歡樂包」，即可查看可訂購的7-11馬年福袋。（圖／記者陳雅雲攝）

超商福袋大戰開打！7-11集結10大IP、全家抽豪車、萊爾富CP值高

▲全家總計多達41款福袋，第一波自25日聖誕節開賣，最大獎還可豪抽3台價值199萬元BMW iX1純電運動休旅，還有iPhone 17 Pro、黃金等好禮。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲萊爾富首賣2026年春節福袋，外型時尚又文青，內袋還升級成可重複使用的保冷提袋，禮品總價超過200元。（圖／萊爾富提供）

📍7-11馬年福袋獎項一次看

▲7-11福袋最大獎可抽3台特斯拉百萬豪車，還有精品包、黃金等大獎，特別獎還有機會抽中2026國際棒球賽事東京賽事門票。（圖／7-11官網）

📍全家馬年福袋獎項一次看

▲全家福袋最大獎可豪抽3台價值199萬元BMW iX1純電運動休旅，還有iPhone 17 Pro、黃金等好禮，民眾這次千萬不要錯過。（圖／全家官網）

📍萊爾富馬年福袋獎項一次看