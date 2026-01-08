陪伴台北人走過30年的「新民生戲院」，於5日宣布將在1月底正式熄燈，讓民眾感到相當不捨，戲院也為影迷送上「最後禮物」，現場許多電影海報、看板都可以免費索取，《NOWNEWS》記者直擊現場，吸引數位藏家到影院挖寶，海報收穫滿滿一整袋，大型電影看板也有粉絲要扛回家，戲院也透露過幾天若還有找到海報、看板庫存，還會再擺出來供民眾領取。
新民生戲院熄燈送海報、看板！吸引藏家到場挖寶
新民生戲院在熄燈前宣布，現場陳列的電影海報與大型看板將開放影迷免費帶回家，只要「拿得走都可以帶走」。《NOWNEWS》記者直擊現場，新民生戲院位於社區大樓3樓，地點相對低調、不算顯眼，記者一度找不到影廳入口處，不過抵達影廳門口後，一下就可以看到有約5-6位影迷正在挑選心儀的電影看板與海報。
曾先生受訪表示，過去雖然未曾到新民生戲院觀影，但得知戲院熄燈並開放索取海報後，仍特地繞道前來。他直言，現場海報幾乎被挑空，沒有找到最想收藏的海報，不過因自己是演員張孝全的忠實粉絲，最終仍決定將電影《器子》的大型看板扛回家珍藏。
另一位金先生則是「收穫滿滿」，手提一整袋電影海報離場。他分享，自己平時就有收藏海報的習慣，這次特地前來挑選，未來打算將海報掛在家人經營的店裡展示。談到新民生戲院熄燈，金先生認為有好有壞，雖然對他而言沒有特別的情感連結，但少了一間電影院，也代表未來能領取電影特典的地點變少；不過好處是，現在能趁機收藏一些海報和看板，留下紀念。
新民生戲院1/31熄燈！電影海報、看板陸續釋出
記者實際走訪影廳發現，由於電影大型看板體積較大、不易搬運，現場仍有不少款式可供挑選；相較之下，電影海報則幾乎已被索取一空。新民生戲院店員表示，現場看得到的看板與海報皆可免費拿取，後續也將持續整理相關物品，若仍有庫存，將再陸續釋出供影迷索取。
新民生戲院也提醒，電影看板預計只保留到1月16日，之後就會請廠商陸續回收，呼籲想要的粉絲盡快前往現場挑選，「海報跟看板大概就是疫情後有的片都有」。
新民生戲院最早名為「民生戲院」，位於民生社區圓環核心地段，經營已有30多年歷史，並於2012年進行整修改裝後重新開張。不過隨著影音串流平台興起，傳統戲院觀影人潮逐年下滑，營運壓力日益沉重，最終宣布將於2026年1月31日正式結束營業。
資料來源：新民生戲院
