柬埔寨內政部於週三宣布逮捕包含太子集團創辦人兼董事長陳志在內等三名中國籍人士，並將他們遣送回中國，接受相關調查。中國官媒央視今（8）日稍早首度公開陳志被捕畫面，只見他拿下頭套後，面容相當憔悴。根據中國官媒央視報導，1月7日，在柬埔寨有關部門支持配合下，公安部派出工作組，成功將重大跨境詐騙賭博犯罪集團頭目陳志（中國籍）從柬埔寨金邊押解回國。這是中柬執法合作取得的又一重大戰果。畫面中可看到，陳志被帶下飛機後，一旁的公安將他頭套摘下，陳志面帶憔悴，看來有些落魄。央視稱，陳志犯罪集團涉嫌開設賭場、詐騙、非法經營、掩飾隱瞞犯罪所得等多項犯罪。目前，陳志已被依法採取強制措施，相關案件正在進一步偵辦中。報導引述中國公安部負責人說法，公安機關將於近期公開通緝首批陳志犯罪集團核心成員，堅決將在逃人員緝捕歸案。公安機關正告犯罪分子，認清形勢、懸崖勒馬，立即投案自首，爭取寬容處理。