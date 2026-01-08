台南社會住宅進度更新！國家住都中心今（8）日在台南市東區舉行「平實安居D」社會住宅新建統包工程動土典禮，將提供325戶居住單元，並預計在2029年完工，總工程經費約18億9880萬元，由中央全額投資興建。此案不只是平實重劃區第4處動土項目，也是中央在台南市啟動的第19處社宅。

平實安居D地段佳　生活機能完善、交通方便

「平實安居D」社宅基地位於台南市平實營區市地重劃區範圍內，詳細位置為東區瑞祥街、後甲一路、瑞吉街及後甲二路街廓，將興建3棟地下3層、地上12、13層建築，提供325戶不同居住單元，滿足不同家庭入住需求。1樓設置6間店鋪，增加生活機能，並沿街設置綠化人行道，串聯B、C基地及平實公園。

基地鄰近平實公園、南紡購物中心、國賓商圈及高雄榮總台南分院，生活機能相當完善。交通部分，車行10分鐘即銜接台1線、國道1號大灣交流道及台南火車站，未來步行10分鐘可抵達即將完工的平實轉運站轉乘客運及雙線捷運，通勤便利性高。

▲「平實安居D」今（8）日舉辦動土典禮。（圖／國家住都中心提供hurc.org.tw）
平實安居合計提供1363戶　鑽石地段打造鑽石級建築

國家住都中心表示，「平實安居D」為中央在平實重劃區繼A、B、C案後動土的第4處社宅，「平實安居」合計將提供1363戶社宅，平實重劃區交通便利、鄰近主要商圈，為台南近年備受矚目的整體開發計畫。目前東區已興建6處共2595戶社宅，盼透過結合社福、商業、開放空間等多元機能，讓社宅成為提升生活品質的典範。

國家住都中心董事長花敬群說明，社宅完工後，國家住都中心至少須負責50年管理與營運，因此在興建階段就須確保施工品質，以利後續管理。台南市副市長趙卿惠表示，在平實重劃區興建社會住宅，可謂是在「鑽石地段打造鑽石級建築」，國家住都中心於此規劃興建1363戶社會住宅，加上台南市政府興建的2處社宅，未來總計將有1776戶社會住宅在此落成。

▲國家住都中心董事長花敬群說明，社宅完工後，國家住都中心至少須負責50年管理與營運，因此在興建階段就須確保施工品質，以利後續管理。（圖／國家住都中心提供hurc.org.tw）
「平實安居D」小檔案

基地位置 ：台南市東區瑞祥街、後甲一路、瑞吉街及後甲二路街廓。

建築規劃：興建3棟地下3層、地上12或13層建築。

戶數：325戶居住單元，6間店鋪。

總工程經費：約18億9880 萬元，中央全額投資。

預計完工時間：2029年

生活機能：鄰近南紡購物中心、國賓商圈、高雄榮總台南分院。

資料來源：國家住都中心

