我是廣告 請繼續往下閱讀

蔡依林演唱會到底怎麼了？變成邪教說「出道26年首次開告」

▲蔡依林在演唱會上乘著巨蟒繞行大巨蛋，令觀眾驚呼連連。（圖／凌時差音樂提供）

開始有許多人在社群平台上發文說「演唱會磁場很亂」、「這像是大型邪教獻祭現場」

質疑現場有撒旦符號，氣氛宛如邪教，還隨意猜測蔡依林跟宗教組織光明會有關聯。

團隊強調「我司已啟動法律程序，堅決追究其法律責任，絕不姑息」

▲蔡依林《PLEASURE》大巨蛋演唱會後遭網友扯上邪教陰謀論，硬起來開告黑粉，其中「斯利亞」（如圖，本名梁曉珺）就是其中造謠者之一，被公開帳號追就法律責任。（圖／翻攝自Threads）

蔡依林《PLEASURE》演唱會觀後感心得！少數人毀了一切用心

只有感受到滿滿的視覺震撼以及感動，根本不會有跟任何邪教、獻祭儀式的聯想

▲蔡依林演唱會觀後感，記者自己除了震撼以及感動，根本不會有跟任何邪教、獻祭儀式的聯想。（圖／凌時差音樂提供）

蔡依林從《Ugly Beauty》服裝、舞台設計一直都是這麼浮誇跟盛大，這次《PLEASURE》可以說是全面的大升級，配合專輯的七宗罪搭配大型的動物道具，完全吻合寓意以及傳達理念

像是開場的公牛、環繞全場的巨蛇、超高的璀璨金豬、結尾的愉悅之女神像等，但這就跟蔡依林的新專輯七宗罪動物意象結合是吻合，表達人類的現行慾望與惡行

▲蔡依林演唱會出現許多大型「動物道具」，讓有心人士藉以專輯理念七宗罪動物意象來抹黑演場會是「大型邪教儀式」，讓人感到傻眼。（圖／讀者提供）

《PLEASURE》演唱會團隊都發聲了：這是蔡依林沒嘗試過的事情

希望每一次的演出，大家都可以感受到我們的真心誠意，想要把一件事情做好。」

▲蔡依林在幕後花絮當中提到，希望每一次的演出，大家都能感受到團隊真心誠意的想把每一件事都做好。（圖/YT@蔡依林官方頻道）

但這次《PLEASURE》我們將她推向更高的挑戰，是她從來沒有嘗試過的

天后蔡依林日前在大巨蛋一連舉辦《PLEASURE》世界巡迴演唱會3場，擠進超過12萬人共襄盛舉，然而由於是全新的巡演，所有表演橋段全部都重新安排，但沒想到精心準備的表演，卻被有心人士塑造成是大型「邪教獻祭」現場，讓一向好脾氣的蔡依林出道26年來首度出手開告黑粉，其中甚至有同為歌手、曾參加《超級星光大道》拿下季軍的梁曉珺，引爆熱議。蔡依林演唱會到底發生什麼事？為什麼會被造謠是邪教現場？粉絲們公認就是那些浮誇的「大型動物道具」成為關鍵。天后蔡依林在2025年12月30日在大巨蛋開唱，一連三天舉辦《PLEASURE》新的巡演，第一天開場先是非常有氣勢的巨型公牛繞場，接著第三首歌立刻搭上巨蛇繞場嗨唱〈美杜莎〉，讓進場的觀眾全部都感到非常震撼，紛紛上傳影片大讚：「只有蔡依林可以超越蔡依林」、「演唱會現在剛開始，巨蛇已經來了，這真的沒人可以做到這規格。」相關片段在網路上瘋傳後，，甚至中國社群討論度也很高，中國一名帳號為「斯理亞」的影音創作者還拍片分析蔡依林演唱會，讓蔡依林罕見動怒，團隊透過律師發布聲明，鎖定多個散步不實內容的社群帳號，這位斯理亞也是其中一位，，成了蔡依林出道26年以來首度對外公開追究法律責任的對象。《NOWNEWS》記者以及友人也在今年12月30日參與蔡依林《PLEASURE》演唱會首場，我是第一次看蔡依林的演唱會，看過這麼多不管是韓星、華語歌手的演唱會舞台，，從頭嗨到最後一刻，回家都還意猶未盡，對於有人解讀這是宗教獻祭、邪教儀式感到完全不解。友人身為追了蔡依林超過20年的老粉，過去《Ugly Beauty》演唱會都看過三場，友人直言：「有看過蔡依林的演唱會都清楚，，真粉絲絕對都是非常享受也能理解，說是邪教儀式的人有買票進場嗎？在網路上當少數酸民毀了別人一切努力」。記者和友人也都認為，會有這些莫名的討論，就是因為蔡依林這次演唱會上那各種大型的「動物道具」，，對於不認識專輯概念或者根本沒在追蔡依林的人來說，很容易就被帶風向聽信，而造謠的人更是不可取。然而在日前，蔡依林也在官方YouTube釋出《PLEASURE》巡迴演唱會的幕後花絮，內容中蔡依林自己提到：「願意接受這個挑戰的藝術家們，應該都是對自己的工作很有榮耀感，而且很有理想，蔡依林《PLEASURE》演唱會籌備團隊也說：「我覺得《Ugly Beauty》是我們的第一場對我們的考驗，」。只能說，看場演唱會真的不需要勞心費神，你不是製作團隊，你永遠不知道那背後付出了多少努力，才能有今天這場空前盛大的演出，未來蔡依林如果有機會巡演台灣加場，也許你真的該進場感受一下那有多震撼。