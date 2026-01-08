金曲歌王蕭煌奇今（8）日無預警宣布結婚，他在社群平台曬出與新婚妻子的結婚對戒，甜蜜地說：「今天沒有要跟你開玩笑、我結婚了、請大家為我們祝福。」貼文引發大量討論。蕭煌奇雖為視障歌手，但一直以來都以幽默性格廣受粉絲喜愛，他更無數次自嘲「地獄梗」逗樂許多網友們，還自稱是「地獄列車長」，創造出大量經典語錄。
蕭煌奇出生就罹患先天性白內障！15歲二度失明至今
蕭煌奇因罹患先天性白內障，一出生便失明，直到4歲接受手術後才轉為弱視，雖仍看不清楚，但已能稍微辨識光影。然而15歲時因沉迷打電動，不幸罹患青光眼，導致視神經萎縮，再度失去對明亮世界的感知，也因此誕生出感動無數人的代表作〈你是我的眼〉。
2009年時，蕭煌奇曾被醫師評估右眼仍有重見光明的可能，視神經並未完全萎縮，但事隔多年，經紀人也坦言，以目前的醫療技術而言，視力仍無法完全恢復，「我們現在能做的，就是固定找眼科醫師，認真把煌奇的眼睛照顧好。」
官方玩梗最致命！蕭煌奇自封「地獄列車長」 經典語錄一次看
而蕭煌奇自出道以來，就不避諱談論自己失明的事情，更無數次開「地獄梗」玩笑來自嘲，讓不少人都佩服他的心態，甚至他也自稱為「地獄列車長」。近幾年俗隨著網路時代的發達，IG、Threads等社群平台崛起，蕭煌奇也持續開著地獄列車留下足跡。
蕭煌奇經常海巡有關自己的貼文，無論是網友討論或PO出他表演片段，都能看到他在下方留言，當然也不忘玩梗，其中經典語錄就包含：
◼︎我不僅會瞎唱，也會瞎說，也會睜眼說瞎話，還有我也愛吃龍蝦，所有的蝦是都在我身上發生。
◼︎我沒有偷看耶，我就把簾子拉開就直接看了，這樣應該不算偷窺吧。
◼︎來牽新車，誰要當我第一個乘客呢？
◼︎快上車，蕭老司機載你回家，一路順暢到底，不用闖紅燈。
◼︎今天盲著學做菜，第一道瞎人炒蛋，你們幫忙看一下有沒有及格。
◼︎盲測界我說第二，沒人敢說NO.1。
◼︎像我這種目中無人的歌手根本不需要提詞機，每首歌的歌詞都已經在我心中，這是一個專業歌手的基本配備。
◼︎嗨！出發吧來台東，我開了八小時才到，闖了好幾個紅綠燈，還有幫警察簽名，所以才那麼久，請大家原諒。
◼︎來，你看著我的眼睛說，我有開燈嗎？
◼︎我在北海岸夜跑，這裡好暗喔。
蕭煌奇狂開地獄梗的風格大受網友歡迎，許多人笑翻直呼，「這個人根本是地獄怪客，蕭煌奇應該在家庭裡得到了足夠的愛，才有如此健全強大的心」、「神人蕭煌奇，心理質素好極了」、「老師真的沒把大家放在眼裡」、「天堂拿走他的眼睛，他就去地獄討回來」。
蕭煌奇怎麼回覆留言？本人親解答 曝iPhone神功能
至於如何回覆大量網友留言，蕭煌奇也親自解答，表示iPhone內建的VoiceOver是專為視障者設計的輔助系統，開啟後可透過語音提示操作手機畫面，再搭配聽寫功能，就能順利發文與留言互動。
蕭煌奇透露，平時回覆留言時，會利用語音與畫面移動功能，只要左右滑動，就能得知上一則或下一則留言的內容與留言者身分，強調所有留言都是親自回覆，沒有經過他人協助。
蕭煌奇Threads、蕭煌奇臉書粉專
