新北市三重區龍門路與正義北路口，一棟13樓高的商業大樓，今（8）日傍晚5時許傳出火警，造成一名約60歲的民眾手部燒燙傷，消防局接獲報案表示大樓內部，疑似是8樓的KTV廚房起火燃燒。三重區龍門路1號,現場為13樓建物8樓廚房起火，1705消防人員到場，1715火勢撲滅，燃燒排油煙機、面積約1平方公尺，民眾(女、60歲)手部1%燒燙燒，送往北市新光醫院。據了解，起火的樓層在該大樓的8樓，現場疑似是KTV的廚房煮食不慎起火，燃燒面積約1平方公尺，消防隊獲報到場立即佈水線上樓搶救，經人員引導順利找到起火點，並立即射水搶救，火勢在15分鐘內撲滅，這場火勢造成一名60歲的民眾手部1%燒燙傷，詳細起火原因還有待釐清中。消防局表示，現場為娛樂營業場所，起火點在廚房，第一時間人員都已經疏散，火勢也很快就被撲滅，初步研判疑似是煮食不慎引起，燃燒的是抽油煙機，現場一名員工嘗試滅火時燒燙傷，已由救護車送醫，至於詳細起火原因，已經通知火調人員到場協助調查釐清。