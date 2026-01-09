我是廣告 請繼續往下閱讀

王品集團公布12月自結合併營收新台幣21.1億元，連續3個月改寫同期營收新高紀錄，年增7.4%。帶動Q4自結合併營收突破60億元，達60.92億元，創單季營收歷史新高紀錄，年增10.79%。2025年全年合併營收為233.7億元，年增5.41%，同樣創下歷史新紀錄，蟬聯台灣上市餐飲業營收冠軍。王品台灣事業群2025全年業績再創高峰，營收達191.5億元，年增7%，距離200億元里程碑僅一步之遙。大陸事業群逐月成長，2025全年營收42.2億元。回顧12月，王品集團兩岸同步展店，台灣總店數增長至360家，受惠耶誕、跨年假期商機，節慶聚餐首選「肉次方」、「青花驕」、「和牛涮」與「夏慕尼」4大品牌合計多達15家千萬大店。其中，台北市中山北路商圈的「夏慕尼」與「青花驕」連續2個月蟬連全台店王，表現亮眼。台灣事業群12月營收17億元，年增4.87%，再次改寫同期新高紀錄。大陸事業群經過持續精簡成本、調整菜單與行銷策略，已連續6季獲利，店數也增長至95家，12月營收4.1億元，年增19.17%，重返成長軌道。展望2026年首季，2月農曆春節連假長達9天，因應過年聚餐需求，王品旗下餐廳已提前開放春節期間訂位，除2/16除夕全台門市公休1日之外，2/14-2/22期間均可訂席，並同步推出「王品嚴選」冷凍年菜套組，於「王品瘋美食購物網」、momo購物網、7-11等通路展開早鳥預購。三大中餐品牌「享鴨」、「莆田」及「丰禾」外帶熱年菜也已上線開賣，提供消費者多元年夜飯選擇。看好台灣餐飲市場發展性，農曆年前集團持續積極展店，1月預計將再開3家新店，擴大市場影響力。