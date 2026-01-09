強烈大陸冷氣團報到，中央氣象署預報員蔡伊其表示，今（9）日清晨受到冷氣團、「輻射冷卻」影響，全台低溫僅9至14度，中部以北局部恐跌破9度，今天出門穿上羽絨衣最保暖，UNIQLO是大熱門，但有網友激推來自韓國的「Discovery Expedition」，認為穿10年不會壞，但價格稍高。如果預算有限，UNIQLO有四款連日媒都認證的高CP值外套，怎麼買一次看。
如果追求不易撞衫且具備頂級質感的羽絨外套，來自韓國的「Discovery Expedition雖然單價較高，但許多網友實測後給予極高評價。大推的原因包含，該品牌由孔劉、金高銀、邊佑錫等韓星代言，近期檀健次也加入陣容，知名度大增，版型針對亞洲人身形剪裁，穿起來修身顯瘦，擺脫了羽絨外套擁腫的刻板印象。
有網友分享在歐洲2度、首爾零下十幾度的環境下，Discovery外套用高蓬鬆度鵝絨填充，不僅防風防水，細節做工更有高級感。網友直言：「好的羽絨外套可以穿 10 年以上」、「雖然貴但超值得」。但目前 Discovery入門款約4890元起跳，進階款要8000元甚至萬元，對於預算有限的人來說負擔不小。
UNIQLO 四大保暖神衣
如果不打算花費萬元預算，UNIQLO 依舊是高CP值的霸主，有四款被點名超保暖神衣推薦：
1. Hybrid 羽絨外套系列：日媒評選UNIQLO外套中保暖度第二名的強者。採用蓬鬆度750的優質羽絨與吸濕發熱中棉混合，連機車族穿了都會流汗。
2. 無縫羽絨外套： 透過隱藏拉鍊與無縫線設計，防止冷風灌入，含絨量達 90%。這款輕量又防風的熱銷單品。
3. BLOCKTECH 防風雨連帽外套： 針對台灣濕冷氣候，這款主打防風、防水且透氣的機能外套是首選。雖然不是羽絨材質，但適合騎車族。
4. PUFFTECH 輕暖科技布勞森外套： 若想追求時尚與輕盈，這款以飛行外套為靈感的單品，利用中空纖維鎖住空氣。雖然保暖度不及羽絨，但適合不那麼怕冷的人。
通勤族隱藏好物千元有找
提到UNIQLO，大家通常會先衝去買羽絨外套或發熱衣，但其實在琳瑯滿目的商品架上，藏著一款被日本媒體《Diamond Online》高度讚賞，擁有高CP值的機能後背包，售價僅 4990 日圓（約新台幣 986 元），成為通勤族與商務人士的新寵，雖目前未在台灣販售，但有替代選擇，包含UNIQLO 多口袋後背包男女適用，收納袋設計甚至比日版機能款更多。
如果不執著於 UNIQLO，日媒《Diamond Online》同樣推薦 MUJI 無印良品的可減輕肩膀負擔撥水加工後背包。這款背包在台灣售價990 元，主打專利背帶設計，能有效分散重量，且具備防潑水功能，是另一款通勤族的高分選擇。
