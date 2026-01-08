我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ 「喵肉球派對」集結貓咪市集、趣味競賽、可愛裝置、愛貓講座等。（圖／夢時代提供）

新的一年到來，夢時代也迎來多家人氣新櫃及快閃活動，要帶給顧客全新購物體驗。來自日本名古屋的「神宮寺拉麵」即將於2月盛大開幕，輕食區也有經典百年餅店「舊振南」、迪化街創新傳統米食「林貞粿行」等現正快閃中；此外，1/19起3F蛋型空間則有煥新家居生活展開跑。以二層泡鷄白湯為特色的「神宮寺拉麵」將在2/5正式於7樓開幕，開幕當日全品項8折；即日起也有販售蘿蔔糕及年糕等米食的林貞粿行、主打厚餡達克瓦茲的高雄在地甜點店厚山、手工中式糕餅名店舊振南、涼拌功夫小菜桃鮮子等快閃B1輕食區。「煥新居家生活展 」1/19至2/5在3F蛋型空間舉辦，販售各式各樣居家用品，其中OSIM 減壓養身椅優惠價，展場限定再贈10,000元品牌購物金；另還有虎牌全面3折起、1929 Home Studio全面3.8折起，以及首次於夢時代快閃的Fissler鍋具也有全面5折起優惠，整檔期於指定店櫃當日消費滿3,000元還送300元電子特別券。此外，1/10~1/11於幸福、水池、夢想廣場前，更有「喵肉球派對」登場。貓咪市集、趣味競賽、可愛裝置、愛貓講座，集結貓奴愛吃、愛用、愛買的，以及喵皇愛玩、愛穿、愛抓的，邀請大家全面感受貓咪的療癒魅力；參與活動即可獲得貓毛蒐集膠囊、Petlife機能優榖飼料等豐富贈品。