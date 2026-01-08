我是廣告 請繼續往下閱讀

立法院衛環委員會今（8）日初審《人工生殖法》修正草案，進入逐條討論環節時，也出現插曲。民眾黨立委陳昭姿直指，國民黨團、民眾黨團版本交集就是2024年代表最新民意，經過大罷免後再認證，「我們兩個黨團最靠近的共同交集就是代理孕母。」衛環委員會今日初審《人工生殖法》修正草案，自早上9點立委各自就法案進行意見表達，衛福部也說明行政院版本的立法精神。經過宣讀法條後，下午3點55分進入逐條討論環節。衛環委員會召委劉建國做出決議，下午5點30分宣布，《人工生殖法》修正草案尚未審查完竣，擇期繼續審查。民進黨立委吳思瑤指出，有共識者先行，而行政院版本就是最大公約數，「我們堅決反對把社會最有爭議、疑義，所有版本中都欠缺共識的代理孕母塞進來。」她強調，要專法可以，但硬要擠入人工生殖法這就是核心爭議的議題，無法接受。民眾黨前主席柯文哲日前為了陳昭姿代理孕母法案奔走，也拜會民進黨團柯建銘與民進黨團辦公室。陳昭姿提到，有些人提及版本和最多共識，以國民黨團和民眾黨團的版本交集，就是最新民意，且是大罷免後再認證一次。陳昭姿強調，兩個黨團的版本最靠近的共同交集就是異性戀夫妻的代理孕母。這句話也引發民進黨立委吳思瑤的不滿，直指陳昭姿不要講到別人政黨的、政治的事情，就法案論法案，不然會反射到自己身上「會很丟臉。」吳思瑤也酸，一直覺得衛環委員會的水準比司法委員會好，因為司法有「違憲之母」，且召委很有水準，因此提到大罷免讓她非常訝異。吳思瑤批評，這樣迴力鏢很快、因為人工生殖法跟大罷免有什麼關係。她直言，如果要說最新民意，民眾黨條款2年換一批委員，恐怕會代表不一樣的思維。