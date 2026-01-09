羽絨外套領口袖口的髒污該如何處理？許多人習慣直接送去乾洗，根據洗衣達人與知名戶外品牌The North Face建議，羽絨外套其實「水洗」比乾洗更好。專家傳授的正確清洗步驟、晾乾秘訣，讓你省下送洗費，在家就能把羽絨衣洗得蓬鬆又乾淨。
為什麼羽絨外套不建議乾洗？許多人直覺認為昂貴衣物就該送乾洗，但羽絨外套是個例外。知名戶外運動品牌 The North Face 曾在官網提醒，乾洗所使用的化學藥劑容易破壞羽絨的天然油脂與結構，導致羽絨纖維變硬、失去彈性，進而影響保暖度與蓬鬆度，反而得不償失。洗衣達人指出，羽絨外套採用「水洗」反而更能延長使用壽命，建議大約 2至3個月清潔一次即可。
羽絨衣清洗步驟
在將外套丟進洗衣機前，請務必做好以下準備，並避開常見地雷，首先確認洗標是否標示可機洗。袖口與領口最容易累積汗漬與髒污。建議在清洗前，先用軟毛刷沾取「中性清潔劑」或「親水性洗碗精」輕刷去垢，靜置約 10 至 20 分鐘讓污漬分解。清洗前務必檢查是否有破損，並將拉鍊拉好、魔鬼氈黏好、扣子扣齊，避免在洗衣機運轉過程中勾破表布或拉扯羽絨。
NG清洗法
不可使用柔軟精與漂白水：這會破壞羽絨的油脂與彈性，降低保暖效果。
不要使用洗衣袋：這是許多人的誤區！沈富育建議直接放入滾筒洗衣機清洗，不必額外套洗衣袋，因為套上洗衣袋反而會阻礙水流，影響清潔效果。
清洗與脫水加入毛巾是蓬鬆關鍵
設定洗衣機時，請選擇「柔洗」、「慢速模式」或溫和洗程。如果使用直立式洗衣機，因羽絨衣充氣後會浮起，建議將其置於最下層，上方壓其他衣物增加重量。許多人在脫水時會發現羽絨衣仍含水量過高，導致晾曬困難。家事達人建議，在脫水階段暫停洗衣機，放入一條乾毛巾。乾毛巾能在旋轉過程中協助吸收多餘水分，大幅提升乾爽度，還能預防羽絨因過濕而糾結成團。
晾乾與保養：切忌曝曬，拍打才是靈魂
洗好的羽絨外套千萬不可直接曝曬在太陽下，因紫外線會使纖維脆化，並讓羽絨受熱損壞。正確乾燥步驟是將將外套置於通風處陰乾，約2至3天，等待水氣完全散去。若家中有烘衣機，可設定約50度低溫烘乾。為了增加蓬鬆度，可以在烘衣機內放入幾顆網球，利用球體在滾動時的撞擊，拍打羽絨使其展開。若無烘衣機，在晾乾過程中需不時用衣架拍打外套。這是恢復保暖度的靈魂步驟，透過物理性撞擊讓空氣重新進入纖維縫隙，讓羽絨恢復蓬鬆。
資料來源：萬秀洗衣店、The North Face
