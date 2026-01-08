威力彩第115000003期今（8）日開獎，本期威力彩開獎號碼第一區07、17、25、26、27、33，第二區03。台彩晚間10點公布結果表示，威力彩1月8日威力彩頭獎未開出，邁入連續21期槓龜，下期開獎的威力彩預估銷售1.2~1.3億元，1月12日威力彩頭獎累積金額預估上看4.8億元。
🟡1月8日威力彩、今彩539完整開獎號碼（第115000003期）
威力彩：第一區07、17、25、26、27、33，第二區03。
今彩539：03、08、10、21、30。
39樂合彩：03、08、10、21、30。
3星彩：2、4、1。
4星彩：2、6、1、1。
※派彩結果以台彩官網資料為主。
威力彩中獎機率、最常開獎號碼一次看
威力彩頭獎中獎機率約為 2,209 萬分之一，是常見彩券中「最難中頭獎」的遊戲，但頭獎金額也是從2億起跳，因此常常累積出驚人天價的頭獎獎金，中獎者都能一夕變成億萬富翁。
根據台灣彩券官網統整的歷年開獎統計，截至目前，威力彩第一區最常開出的號碼是24，是絕對的「王者」，開出次數為330次奪冠，第二名的03開出324次，同樣也是老牌熱門號碼，第三名至第五名分別是04號315次、24號球330次、03號球324次。
第二區部分，則由03開出264次遙遙領先，第二名05只開出249次，第三名則是04開出243次。
