我是廣告 請繼續往下閱讀

▲MLB匹茲堡海盜王牌史金恩茲（Paul Skenes）整季32場先發卻僅獲10勝，但防禦率僅1.97，進階數據也呈現宰制之勢，最終如願獲得國聯賽揚獎肯定。（圖／美聯社／達志影像）

如果要選出當今地表最強的投手，匹茲堡海盜的火球賽揚史金恩茲（Paul Skenes）絕對是所有打者的夢魘。這位年僅23歲、剛全票當選國聯賽揚獎的怪物新人，將披上美國隊戰袍，出征2026年世界棒球經典賽（WBC）。史金恩茲的加入不僅是美國隊爭奪金牌的最強強心針，也預示著一場「當代最強火球 vs. 大谷翔平」的夢幻對決即將上演。史金恩茲的人生志願並非進入大聯盟，而是駕駛戰鬥機。他最初就讀於空軍官校，這段經歷也塑造了他鋼鐵般的心理素質以及對國家的熱愛。史金恩茲感性表示，「我曾以為我現在會在開噴射機，而不是在大聯盟對付世界頂尖的打者。」正因為這份深植內心的愛國情懷，當美國隊總教練德羅薩（Mark DeRosa）去年4月試圖說服他參賽時，史金恩茲直接打斷對方，堅定地說：「DeRo，我加入。」史金恩茲的職棒之路只能用「統治」來形容。身為2023年的選秀狀元，他僅花一年多就站上投手丘巔峰。2025年賽季，他以驚人的1.97防禦率、0.95WHIP稱霸國聯，並瘋狂送出216次三振。雖然因為海盜隊貧弱的火力援護，讓他僅拿下10勝，但其ERA+ 高達217（比聯盟平均強 117%），讓他成為史上第3位能在生涯前2季就包辦「新人王」與「賽揚獎」的傳奇投手，與 瓦倫祖拉（Fernando Valenzuela）等名將齊名。2023年經典賽決賽，大谷翔平三振楚奧特（Mike Trout）奪金的畫面震驚世界。身為美國隊新任王牌，史金恩茲毫不掩飾他的復仇決心。他對經典賽的憧憬始於2017年美國隊奪金的瞬間，「那場瓊斯（Adam Jones）的超美技接殺，讓我告訴自己：『如果有機會，我絕不說不。』」在即將到來的經典賽，史金恩茲將與「美國隊長」賈吉（Aaron Judge）聯手。對於能與這些頂尖球星同隊，這位22歲的火球男興奮表示：「這是代表國家的最高舞台，能與賈吉共享更衣室簡直太酷了。」