東海大學中國大陸暨區域發展研究中心今（8日）在台大校友會館舉辦「2026日中關係與印太局勢」座談會。針對日本政府將「台灣有事」納入「存立危機事態」，主任林子立指出，日中關係已由雙邊摩擦升高為結構性對峙，台灣在美日安保體系支撐下，正成為守護印太民主秩序的重要樞紐。座談會並邀請美國在台協會及日方代表進行閉門交流，討論台日安全合作。陸委會副主委沈有忠表示，日本明確將台灣安全納入存立危機後，中國隨即展開多面向施壓，顯示台海已成印太安全關鍵節點。他指出，中國軍演、俄羅斯與北韓軍事動向相互呼應，使第一島鏈承受多重壓力。面對灰色地帶衝突常態化，台灣提升防衛能力勢在必行，第一島鏈國家亦須加強資訊共享與安全協作，共同維持區域穩定。中正大學教授蔡榮祥指出，日本將台海安全與自身存立連結，象徵戰略立場趨於清晰，也引發中國強烈反彈。中國透過尖閣周邊行動與認知戰對日施壓，卻在日本國內產生反效果，推升內閣支持度，並正當化防衛預算與西南諸島部署。他認為，中國強硬作法反而促成台日菲安全連動，形成其最不願見到的戰略後果。成大教授王宏仁表示，日本修正安保政策並非突發轉向，而是回應區域軍事結構變化。2026年將是安保制度化關鍵期，但同時也引發中國施壓，對東北亞互動造成外溢影響。他指出，高市內閣除面對安全挑戰，亦須處理升息與財政壓力，如何在維持防衛政策的同時穩住經濟與民意，將成政策能否站穩的關鍵。中山大學所長陳宗巖指出，美日將台海納入安全架構，加上美軍展現快速干預能力，已明顯改變中國對台動武的成本評估。相關部署不僅降低武統成功機率，也推升政治與經濟代價，削弱「和平統一」吸引力。在聯防強化背景下，中國短期內更可能採取審慎態度，台海局勢大致維持現狀。國策協會秘書長謝文生指出，日本近年安全立場延續安倍時期印太戰略，並非突然轉向。爭議關鍵在於高市首相將原本未明說的安全默契公開化，觸動中國敏感神經。中國藉機測試新政府底線，從旅遊、經貿到軍演逐步升高壓力，顯示即便承受經濟壓力，仍優先考量國安，日中關係短期難以緩和。東海大學副執行長洪浦釗指出，日本已制度性將台海納入自身安全，而非僅止於道義關切。中國以安全困境為由擴張軍力，並反指他國挑釁，正是台日安全連動的根源。在美日同盟要求盟友分擔責任的趨勢下，台灣不能僅依賴外援，必須展現明確防衛決心，才能共同維繫印太安全。