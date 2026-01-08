與財神爺擦肩而過！威力彩第115000003期今（8）日開獎，本期頭獎金額高達4.4億元，但最終並未開出，威力彩邁入21連槓，下期頭獎上看4.8億元。雖然11月8日頭獎摃龜，今晚卻開出1注貳獎，幸運得主誕生於台南市，只差第二區號碼就能抱回4.4億。最終他只會領走貳獎獎金4605萬元，雖然也是一筆可觀的意外之財，但與頭獎4.4億元相差了9倍，絕對稱得上是「悲情幸運兒」。
只差1數字與4.4億頭獎擦肩而過！「悲情幸運兒」在台南誕生
1月8日開獎的威力彩頭獎金額為4.4億元，稍早透過直播開獎，台彩晚間22時公布中獎結果。本期威力彩頭獎摃龜，貳獎則有1注中獎，這名幸運兒第一區6個號碼全中，但可惜第二區沒中，將拿到貳獎獎金4605萬9,842元。中獎彩券行如下：
台南市關廟區香洋里中山路1段253號1樓－鑫鑫彩券行
這位在台南關廟買彩券的幸運兒，雖然獲得4千6百多萬的天降財富，但距離4.4億頭獎只差一個第二區號碼。已經能想像他今晚徹夜難眠的興奮心情，同時又會想到只差一個數字的懊悔，「悲情幸運兒」絕對是最適合形容他的稱號了。
🟡威力彩頭獎、貳獎獎金差快十倍？核心玩法一次看
威力彩的遊戲規則總共有兩區，第一區38個號碼選6個，第二區8個號碼選1個，每一注價格為100元。不過威力彩需要兩區的號碼全中才能拿走頭獎，因此最常見的包牌法就是：第一區選好固定的6個號碼之後，將第二區8個號碼全包，一組費用為新台幣800元。
若本次這位幸運兒當時多花800元採取包牌策略，就能把第二區號碼全包，順利抱走4.4億元頭獎財富，真的相當可惜。
🟡1月8日威力彩、今彩539完整開獎號碼（第115000003期）
威力彩：第一區 07、17、25、26、27、33，第二區 03。
今彩539：03、08、10、21、30。
39樂合彩：03、08、10、21、30。
3星彩：2、4、1。
4星彩：2、6、1、1。
※派彩結果以台彩官網資料為主。
