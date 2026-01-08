我是廣告 請繼續往下閱讀

新北市板橋區今（8）日晚間發生一起公車暴力事件，一名82歲乘客黃姓老翁在公車上與60歲司機林姓男子發生口角衝突，黃翁不斷質問司機「亞東醫院站到了沒」，並一路碎念指責司機沒有好好開車，即便車輛已抵達亞東醫院捷運站仍不下車，雙方情緒最終失控，在公車門口當眾互毆，轄區警方獲報趕赴現場，雙方均表示欲提傷害告訴，員警將2人帶返所偵辦，並依傷害罪移送新北地方檢察署偵辦。警方指出，該起衝突發生在19 時35分許，一輛847路線公車行經南雅南路二段時，82 歲的乘客黃姓男子疑因不滿 60 歲的林姓司機車輛過站未停，雙方隨即爆發激烈口角，隨後在公車門口上演全武行。警方到場後雙方情緒仍未平復，並堅持對彼此提出傷害告訴。警方隨即將兩人帶回派出所偵訊，全案訊後依傷害罪嫌將司機與乘客一併移送新北地方檢察署偵辦。