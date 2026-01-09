我是廣告 請繼續往下閱讀

伊朗示威浪潮持續在全國範圍發酵，外媒報導稱，首都德黑蘭（Tehran）等地的網路服務，8日晚間突出現大規模中斷，部分評論擔心是否為鎮壓前奏。與此同時，伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi ）、美國財政部長貝森特（Scott Bessent）接連發聲，前者聲稱伊朗並不尋求戰爭，但已為任何可能發生情況做好戰爭準備，後者則表達對伊朗經濟「岌岌可危」的擔憂，顯示華府相當關注德黑蘭是否將暴力鎮壓反政府抗議活動。綜合《路透社》、約旦《Roya News》等外媒報導，週四在德黑蘭、馬什哈德（Mashhad）、伊斯法罕（Isfahan）等主要城市，抗議者再次聚集在街頭，高喊反對伊斯蘭共和國神權統治者的口號。網路監測組織「NetBlocks」於伊朗時間8日晚上8點表示，實時數據顯示德黑蘭和伊朗其他地區正進入斷網狀態，多間服務供應商的網路連接中斷，嚴重限制對當地示威狀況的通報。報導指出，流亡在外的伊朗末代王儲巴列維（Reza Pahlavi）7日曾在社交平台上，呼籲伊朗民眾於當地時間8日及9日晚上示威；同時，伊朗國營媒體卻聲稱，全國各地一片平靜。美國財政部長貝森特週四表示，伊朗經濟正面臨高通膨和其他挑戰，曾經富裕、生活水平高的社會正在崩潰，很大程度是因為被美國制裁，重申川普總統早前對德黑蘭的警告，不應暴力傷害和平示威者：「這是一個非常危險、緊張的時刻。我們正密切關注事態發展，如果他們像過去那樣開始殺人，將會受到美國的嚴厲打擊。」人權組織稱，在伊朗爆發的抗議活動中，至少有25人在前9天喪生，示威始於德黑蘭的市場，起因是貨幣貶值和通膨飆升，是該國3年來規模最大的抗議潮，儘管政府5日宣布，將發放每月相當於約7美元的款項，但無助於熄滅民怨。而伊朗當局雖承認民眾面臨經濟困境，但指責網路煽動抗議活動「與外國勢力有關」，伊朗最高法官放話：「任何幫助敵人對抗伊斯蘭共和國的人，都不會得到寬恕」。另一方面，伊朗外長阿拉格齊週四率領代表團抵達黎巴嫩訪問，他在黎國首都貝魯特表示，德黑蘭已為任何可能發生的情況做好戰爭準備，但伊朗並不尋求戰爭，仍願意在相互尊重的基礎上展開談判。阿拉格齊強調，美國和以色列過去對抗伊朗的企圖均宣告失敗，任何新的嘗試也只會重蹈覆轍，伊朗將繼續與地區盟友磋商，以應對當前挑戰。