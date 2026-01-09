氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會．老大洩天機」專欄中表示，今晨全台最低氣溫為新竹關西5.4度，入冬首波寒流正式達標。今日白天冷空氣略減弱，氣溫小幅回升但仍偏冷，今晚至明晨仍有再探低溫機會。周末將有另一波冷空氣南下，白天偏冷、早晚低溫持續。下周一至周四天氣轉為穩定晴朗，白天逐日回暖，但早晚仍冷、日夜溫差大。中央氣象署今（9）日清晨4時也發布低溫特報表示，今晨台北市、新北市及新竹縣局部地區有6度以下氣溫，新北市及宜蘭縣局部地區有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，全台17縣市都在低溫警戒範圍內。
入冬首波寒流達標！今晨最低溫新竹關西5.4度、晚上更冷
吳德榮指出，今晨各地平地最低氣溫普遍介於6至10度，截至清晨5時31分，本島平地最低溫前三名依序為新竹關西鎮5.4度、新北市石碇區5.7度，以及台北市北投區5.9度，台北測站氣溫也降至9.2度，顯示入冬首波「寒流」正式達標，本島平地最低氣溫降至5度以下，整體發展與先前預測一致。
昨日各地最高氣溫約落在15至20度之間，今晨中南部因雲量偏多，金門、馬祖外島則受到風勢影響，僅北部與東北部同時符合「晴朗、風弱」兩項強輻射冷卻條件，因此全台最低氣溫反而出現在北台灣，形成罕見特殊現象。今日各地氣溫預估為北部6至15度、中部7至19度、南部9至20度、東部8至19度。
今晨中層雲所伴隨的降水回波強度偏弱且分布零星，各地並未出現降雨。最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日白天至明日上午冷空氣略為減弱，白天氣溫小幅回升，但整體感受仍偏冷；今晚至明晨輻射冷卻效應再度增強，局部地區仍有出現更低氣溫的可能。
明起新一波冷空氣報到！周末再降溫 下周逐漸回暖
明日下午至下周一（12日）清晨，另一波冷空氣將再度南下補強，周末白天氣溫將再小幅下降，不過由於輻射冷卻效應減弱，清晨與夜間低溫反而略有回升，但整體氣溫仍偏低。
下周一白天起至周四（15日），各地大致維持晴朗穩定天氣型態，冷空氣強度逐日減弱，白天氣溫逐步回升；然而在輻射冷卻持續影響下，連續多日早晚仍偏冷，日夜溫差明顯拉大，幾乎整周都呈現劇烈溫差變化，吳德榮提醒，家中若有年長者或心血管疾病患者，務必多加留意照護。
⚠️低溫特報
📍影響時間：9日晨至9日下午
🟠橙色燈號（寒冷）：台北市、新北市、新竹縣、宜蘭縣。
🟡黃色燈號（寒冷）：基隆市、桃園市、新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、花蓮縣、金門縣。
資料來源：「氣象應用推廣基金會．老大洩天機」專欄、中央氣象署
我是廣告 請繼續往下閱讀
吳德榮指出，今晨各地平地最低氣溫普遍介於6至10度，截至清晨5時31分，本島平地最低溫前三名依序為新竹關西鎮5.4度、新北市石碇區5.7度，以及台北市北投區5.9度，台北測站氣溫也降至9.2度，顯示入冬首波「寒流」正式達標，本島平地最低氣溫降至5度以下，整體發展與先前預測一致。
昨日各地最高氣溫約落在15至20度之間，今晨中南部因雲量偏多，金門、馬祖外島則受到風勢影響，僅北部與東北部同時符合「晴朗、風弱」兩項強輻射冷卻條件，因此全台最低氣溫反而出現在北台灣，形成罕見特殊現象。今日各地氣溫預估為北部6至15度、中部7至19度、南部9至20度、東部8至19度。
明起新一波冷空氣報到！周末再降溫 下周逐漸回暖
明日下午至下周一（12日）清晨，另一波冷空氣將再度南下補強，周末白天氣溫將再小幅下降，不過由於輻射冷卻效應減弱，清晨與夜間低溫反而略有回升，但整體氣溫仍偏低。
下周一白天起至周四（15日），各地大致維持晴朗穩定天氣型態，冷空氣強度逐日減弱，白天氣溫逐步回升；然而在輻射冷卻持續影響下，連續多日早晚仍偏冷，日夜溫差明顯拉大，幾乎整周都呈現劇烈溫差變化，吳德榮提醒，家中若有年長者或心血管疾病患者，務必多加留意照護。
📍影響時間：9日晨至9日下午
🟠橙色燈號（寒冷）：台北市、新北市、新竹縣、宜蘭縣。
🟡黃色燈號（寒冷）：基隆市、桃園市、新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、花蓮縣、金門縣。