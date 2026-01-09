寒流發威氣溫急凍，不少人會買暖暖包還禦寒，但這些暖暖包用完即丟，不僅製造大量垃圾，且因成分複雜難以回收，後續處理相當麻煩。其實想保暖不必製造垃圾，本文整理物理老師、居家達人「3招」暖暖包DIY秘技，利用廢棄乾燥劑、迴紋針或紅豆，就能輕鬆自製暖暖包。簡單幾步驟運用科學原理，0元成本秒變可重複使用的禦寒神器，既解決垃圾問題又省荷包。
📍重點摘要：
⦁ 廢物利用： 食品包裝內的「石灰乾燥劑」別急著丟，微波加熱還原後，遇水氣即可發熱，變身環保暖暖包。
⦁ 化學原理： 物理老師揭密，利用「氧化還原」反應，鋼絲絨、迴紋針加上鹽與雙氧水，也能瞬間飆高溫。
⦁ 居家法寶： 達人推薦「紅豆暖暖包」，利用紅豆扎實結構與含水量，微波1分鐘即可重複使用，安全又帶有天然香氣。
第一招：乾燥劑不要丟！微波加熱秒復活
許多人吃完海苔或仙貝，都會習慣把包裝內的乾燥劑直接丟進垃圾桶，這其實是把「免費熱能」丟掉！根據國科會科普網站《科技大觀園》引述物理老師梅期光指出，市面上常見的石灰乾燥劑（主成分為氧化鈣），吸濕後會變成氫氧化鈣。只要將這些乾燥劑放進微波爐，設定中火加熱約3至5分鐘，就能除去水分，讓它還原成氧化鈣。
接著用透氣的布料或衛生紙包好，當它接觸到人體皮膚散發的水氣時，就會再次產生放熱反應。這款由廢棄物變身的暖暖包，不僅溫度適中，且保溫效果可持續約1至2小時，絕對是廢物利用的最佳典範。
第二招：迴紋針、鋼絲絨 氧化原理自製發熱源
如果你喜歡動手做實驗，或者家裡剛好有生鏽的鋼絲絨，這招絕對要學起來。梅期光老師進一步解釋暖暖包原理，市售產品多半是利用鐵粉氧化生熱，其實民眾可以準備一個寶特瓶，放入刷鍋子的鋼絲絨（若無鋼絲絨，用迴紋針也可以），加入少許鹽巴加速反應，最後倒入藥用雙氧水。
當雙氧水遇到鐵材質，會產生劇烈的氧化還原反應（生鏽），瓶內溫度可在短短幾分鐘內升至48度甚至60度。這款「液體暖暖包」反應迅速，不過操作時需注意安全，且需使用耐熱容器，適合急需熱源的情境。
第三招：紅豆加毛巾 主婦最愛「紅豆暖暖包」
對於不想碰化學藥劑的民眾，生活魔法家陳映如老師過去曾分享最天然的紅豆暖暖包。由於紅豆結構扎實、含水量低，受熱後溫度維持時間比白米或綠豆更久，且不易破碎。
製作方法超簡單，只要準備一條毛巾或舊襪子，對折縫成口袋狀，裝入八分滿的紅豆後封口即可。使用時放入微波爐加熱約1分鐘（視火力微調），就能獲得一個溫暖又散發豆香的熱敷袋。
專家特別提醒，製作外袋時應避免使用含有金屬拉鍊的材質，建議使用棉質毛巾並用針線縫合，以免在微波過程中產生火花，既安全又能無限次重複使用，絕對是寒冬裡最高CP值的抗寒好物。
資料來源：科技大觀園、陳映如
我是廣告 請繼續往下閱讀
⦁ 廢物利用： 食品包裝內的「石灰乾燥劑」別急著丟，微波加熱還原後，遇水氣即可發熱，變身環保暖暖包。
⦁ 化學原理： 物理老師揭密，利用「氧化還原」反應，鋼絲絨、迴紋針加上鹽與雙氧水，也能瞬間飆高溫。
⦁ 居家法寶： 達人推薦「紅豆暖暖包」，利用紅豆扎實結構與含水量，微波1分鐘即可重複使用，安全又帶有天然香氣。
第一招：乾燥劑不要丟！微波加熱秒復活
許多人吃完海苔或仙貝，都會習慣把包裝內的乾燥劑直接丟進垃圾桶，這其實是把「免費熱能」丟掉！根據國科會科普網站《科技大觀園》引述物理老師梅期光指出，市面上常見的石灰乾燥劑（主成分為氧化鈣），吸濕後會變成氫氧化鈣。只要將這些乾燥劑放進微波爐，設定中火加熱約3至5分鐘，就能除去水分，讓它還原成氧化鈣。
接著用透氣的布料或衛生紙包好，當它接觸到人體皮膚散發的水氣時，就會再次產生放熱反應。這款由廢棄物變身的暖暖包，不僅溫度適中，且保溫效果可持續約1至2小時，絕對是廢物利用的最佳典範。
如果你喜歡動手做實驗，或者家裡剛好有生鏽的鋼絲絨，這招絕對要學起來。梅期光老師進一步解釋暖暖包原理，市售產品多半是利用鐵粉氧化生熱，其實民眾可以準備一個寶特瓶，放入刷鍋子的鋼絲絨（若無鋼絲絨，用迴紋針也可以），加入少許鹽巴加速反應，最後倒入藥用雙氧水。
當雙氧水遇到鐵材質，會產生劇烈的氧化還原反應（生鏽），瓶內溫度可在短短幾分鐘內升至48度甚至60度。這款「液體暖暖包」反應迅速，不過操作時需注意安全，且需使用耐熱容器，適合急需熱源的情境。
第三招：紅豆加毛巾 主婦最愛「紅豆暖暖包」
對於不想碰化學藥劑的民眾，生活魔法家陳映如老師過去曾分享最天然的紅豆暖暖包。由於紅豆結構扎實、含水量低，受熱後溫度維持時間比白米或綠豆更久，且不易破碎。
專家特別提醒，製作外袋時應避免使用含有金屬拉鍊的材質，建議使用棉質毛巾並用針線縫合，以免在微波過程中產生火花，既安全又能無限次重複使用，絕對是寒冬裡最高CP值的抗寒好物。
資料來源：科技大觀園、陳映如