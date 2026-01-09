五六日咖啡優惠來了！7-11門市有濃萃美式、精品拿鐵、精品美式買2送2，APP行動隨時取把握茶飲寄杯買10送10「最後一天」；全家便利商店門市有霜淇淋10元多一件，還有門市特大杯拿鐵加19元多一杯；萊爾富週六、週日指定時間拿鐵單杯只要29元，還有指定咖啡第二杯5元，相當於近半價優惠開喝。
🟡7-ELEVEN
📍門市｜1月6日起至1月12日
◾大杯濃萃美式買2送2，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃拿鐵買2送1，6.7折（原價60元、特價40元）
◾珍珠焙火烏龍奶茶買2送2，5折（原價75元、特價38元）
◾梔子花青茶買2送2，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯精品拿鐵買2送2，5折（原價110元、特價55元）
◾大杯精品美式買2送2，5折（原價100元、特價50元）
📍APP｜1月6日起至1月13日
◾大杯美式4杯+金莎3粒裝2條，7折（現折80元）
◾大杯拿鐵4杯+金莎3粒裝2條，7.1折（現折90元）
◾大杯美式4杯+能多益餅乾2包，7折（現折78元）
◾大杯拿鐵4杯+能多益餅乾2包，7.1折（現折88元）
📍APP｜1月7日至1月9日
◾琥珀小葉紅茶／梔子花青茶買10送10，5折（原價45元、特價23元）
◾琥珀小葉奶茶／梔子花奶青4杯160元，6.7折（原價60元、特價40元）
◾青梅冰茶／一顆檸檬青茶／一顆檸檬紅茶4杯160元，6.7折（原價60元、特價40元）
◾珍珠焙火烏龍奶茶／咖啡珍珠歐蕾4杯200元，6.7折（原價75元、特價50元）
◾珍珠奶茶4杯150元，6.3折（原價60元、特價38元）
◾冰淇淋紅茶4杯160元，6.2折（原價65元、特價40元）
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾大杯熱精品拿鐵買1送1，5折（原價110元、特價55元）➡️點此購買
◾特大杯冰濃萃美式買1送1，5折（原價65元、特價33元）➡️點此購買
◾大杯冰精品馥芮白買1送1，5折（原價120元、特價60元）➡️點此購買
◾熱香鑽水果茶買1送1，5折（原價70元、特價35元）➡️點此購買
🟡全家便利商店
📍門市｜1月7日至1月11日
◾特大杯拿鐵加19元多一杯，6.4折（原價70元、特價45元）
◾特大杯美式加29元多一杯，7.5折（原價60元、特價45元）
◾特大冰金門高粱酒香檸凍美式加9元多一杯，5.6折（原價80元、特價45元）
◾大杯仙女紅茶加10元多一杯，6折（原價40元、特價25元）
◾霜淇淋10元多一支，6折（原價49元、特價30元）
📍門市｜1月9日至1月11日
◾FMC牧場直送4.0巧克力牛奶雪糕買1送1，5折（原價40元、特價20元）
◾FMC天然水800ml買1送1，5折（原價29元、特價15元）
◾農心 辛拉麵辣白醬風味買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾彩虹糖水果口味買1送1，5折（原價42元、特價21元）
📍APP｜1月8日至1月9日
◾Let's Tea 40元系列買2送1，6.7折（原價40元、特價27元）
◾Let's Tea 55元系列買2送1，6.7折（原價55元、特價37元）
◾Let's Tea 65元系列買2送1，6.7折（原價65元、特價43元）
◾FMC瓶裝茶700ml買2送1，6.7折（原價30元、特價20元）
🟡萊爾富
📍門市｜1月10日、11日10:00至14:00
◾大杯美式29元，6.4折（原價45元）
◾大杯拿鐵29元，5.3折（原價55元）
📍門市｜即日起至1月20日
◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾特大杯美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾中杯辻利抹茶歐蕾買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯恐龍巧克力歐蕾35元，5.4折（原價65元）
◾大杯恐龍冰沙35元，5折（原價70元）
◾恐龍摩卡咖啡35元，4.4折（原價80元）
◾巧克力歐蕾35元，5.4折（原價65元）
◾巧克力珍珠歐蕾35元，4.4折（原價79元）
◾ 中杯拿鐵第2杯5元，5.6折（原價45元、特價25元）
◾ 大杯拿鐵第2杯5元，5.5折（原價55元、特價30元）
◾ 中杯特濃拿鐵第2杯5元，5.5折（原價55元、特價30元）
◾ 大杯特濃拿鐵第2杯5元，5.4折（原價65元、特價35元）
◾ 大杯燕麥奶拿鐵第2杯5元，5.4折（原價65元、特價35元）
◾ 大杯醇脆黑糖拿鐵第2杯5元，5.4折（原價65元、特價35元）
◾ 大杯蜂蜜拿鐵第2杯5元，5.4折（原價65元、特價35元）
◾ 冰芋泥小芋圓咖啡拿鐵第2杯5元，5.3折（原價80元、特價43元）
◾ 冰摩卡咖啡第2杯5元，5.4折（原價70元、特價38元）
◾ 漂浮香草海鹽拿鐵第2杯5元，5.3折（原價80元、特價43元）
◾ 漂浮巧克力拿鐵第2杯5元，5.3折（原價80元、特價43元）
◾ 日本抹茶咖啡拿鐵第2杯5元，5.3折（原價80元、特價43元）
◾ 特大杯拿鐵第2杯5元，5.4折（原價70元、特價38元）
◾ 恐龍摩卡咖啡第2杯5元，5.3折（原價80元、特價43元）
◾ 海鹽焦糖拿鐵第2杯5元，5.4折（原價65元、特價35元）
◾ 漂浮恐龍摩卡咖啡第2杯5元，5.3折（原價100元、特價53元）
資料來源：7-11、全家、萊爾富
我是廣告 請繼續往下閱讀
📍門市｜1月6日起至1月12日
◾大杯濃萃美式買2送2，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃拿鐵買2送1，6.7折（原價60元、特價40元）
◾珍珠焙火烏龍奶茶買2送2，5折（原價75元、特價38元）
◾梔子花青茶買2送2，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯精品拿鐵買2送2，5折（原價110元、特價55元）
◾大杯精品美式買2送2，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯美式4杯+金莎3粒裝2條，7折（現折80元）
◾大杯拿鐵4杯+金莎3粒裝2條，7.1折（現折90元）
◾大杯美式4杯+能多益餅乾2包，7折（現折78元）
◾大杯拿鐵4杯+能多益餅乾2包，7.1折（現折88元）
◾琥珀小葉紅茶／梔子花青茶買10送10，5折（原價45元、特價23元）
◾琥珀小葉奶茶／梔子花奶青4杯160元，6.7折（原價60元、特價40元）
◾青梅冰茶／一顆檸檬青茶／一顆檸檬紅茶4杯160元，6.7折（原價60元、特價40元）
◾珍珠焙火烏龍奶茶／咖啡珍珠歐蕾4杯200元，6.7折（原價75元、特價50元）
◾珍珠奶茶4杯150元，6.3折（原價60元、特價38元）
◾冰淇淋紅茶4杯160元，6.2折（原價65元、特價40元）
◾大杯熱精品拿鐵買1送1，5折（原價110元、特價55元）➡️點此購買
◾特大杯冰濃萃美式買1送1，5折（原價65元、特價33元）➡️點此購買
◾大杯冰精品馥芮白買1送1，5折（原價120元、特價60元）➡️點此購買
◾熱香鑽水果茶買1送1，5折（原價70元、特價35元）➡️點此購買
🟡全家便利商店
📍門市｜1月7日至1月11日
◾特大杯拿鐵加19元多一杯，6.4折（原價70元、特價45元）
◾特大杯美式加29元多一杯，7.5折（原價60元、特價45元）
◾特大冰金門高粱酒香檸凍美式加9元多一杯，5.6折（原價80元、特價45元）
◾大杯仙女紅茶加10元多一杯，6折（原價40元、特價25元）
◾霜淇淋10元多一支，6折（原價49元、特價30元）
◾FMC牧場直送4.0巧克力牛奶雪糕買1送1，5折（原價40元、特價20元）
◾FMC天然水800ml買1送1，5折（原價29元、特價15元）
◾農心 辛拉麵辣白醬風味買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾彩虹糖水果口味買1送1，5折（原價42元、特價21元）
◾Let's Tea 40元系列買2送1，6.7折（原價40元、特價27元）
◾Let's Tea 55元系列買2送1，6.7折（原價55元、特價37元）
◾Let's Tea 65元系列買2送1，6.7折（原價65元、特價43元）
◾FMC瓶裝茶700ml買2送1，6.7折（原價30元、特價20元）
🟡萊爾富
📍門市｜1月10日、11日10:00至14:00
◾大杯美式29元，6.4折（原價45元）
◾大杯拿鐵29元，5.3折（原價55元）
◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾特大杯美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾中杯辻利抹茶歐蕾買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯恐龍巧克力歐蕾35元，5.4折（原價65元）
◾大杯恐龍冰沙35元，5折（原價70元）
◾恐龍摩卡咖啡35元，4.4折（原價80元）
◾巧克力歐蕾35元，5.4折（原價65元）
◾巧克力珍珠歐蕾35元，4.4折（原價79元）
◾ 中杯拿鐵第2杯5元，5.6折（原價45元、特價25元）
◾ 大杯拿鐵第2杯5元，5.5折（原價55元、特價30元）
◾ 中杯特濃拿鐵第2杯5元，5.5折（原價55元、特價30元）
◾ 大杯特濃拿鐵第2杯5元，5.4折（原價65元、特價35元）
◾ 大杯燕麥奶拿鐵第2杯5元，5.4折（原價65元、特價35元）
◾ 大杯醇脆黑糖拿鐵第2杯5元，5.4折（原價65元、特價35元）
◾ 大杯蜂蜜拿鐵第2杯5元，5.4折（原價65元、特價35元）
◾ 冰芋泥小芋圓咖啡拿鐵第2杯5元，5.3折（原價80元、特價43元）
◾ 冰摩卡咖啡第2杯5元，5.4折（原價70元、特價38元）
◾ 漂浮香草海鹽拿鐵第2杯5元，5.3折（原價80元、特價43元）
◾ 漂浮巧克力拿鐵第2杯5元，5.3折（原價80元、特價43元）
◾ 日本抹茶咖啡拿鐵第2杯5元，5.3折（原價80元、特價43元）
◾ 特大杯拿鐵第2杯5元，5.4折（原價70元、特價38元）
◾ 恐龍摩卡咖啡第2杯5元，5.3折（原價80元、特價43元）
◾ 海鹽焦糖拿鐵第2杯5元，5.4折（原價65元、特價35元）
◾ 漂浮恐龍摩卡咖啡第2杯5元，5.3折（原價100元、特價53元）