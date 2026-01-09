我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林男於盤查過程中毒品煙彈掉出，拒絕被上銬逮捕竟咬了員警右小腿一口。（圖／翻攝畫面）

新北市蘆洲區民權路昨（8日）發生一起誇張案件，一對男女晚間騎機車時遭到巡邏員警攔查，於過程中乘客36歲林姓男子不慎掉出毒品煙彈，下秒竟慌慌張張的將毒品煙彈塞進內褲裡，試圖躲避員警查緝。而眼尖的員警早就逮個正著，欲將林男逮捕時，林男不僅不配合還咬了員警小腿，當場濺血。另騎士29歲林姓女子經唾液毒品快篩試劑檢測後為陽性，雙雙移送偵辦。據了解，蘆洲分局集賢所員警於昨（8日）17時許執行巡邏勤務時，發現一輛雙載機車相當可疑便上前盤查。怎料，在盤查過程中，36歲林姓男子的口袋突然掉出毒品煙彈，林男發現後急急忙忙塞回自己身上，試圖想湮滅證據。員警見狀後欲將林男上銬逮捕，但林男不斷反抗甚至還朝員警的右腳小腿咬了一口。經現場支援警力到場控制後，在林男的內褲內查獲二級毒品依托咪酯1顆。另機車騎士29歲林姓女子經唾液毒品快篩試劑檢測後，其檢測結果呈毒品陽性反應，依道路交通管理處罰條例第三十五條當場舉發並移置保管車輛。值得注意的是，林女被捕時還不斷喝著10元「國民飲料」。經警詢後，林女及林男被依毒品、妨害公務等罪移送新北地檢署偵辦。