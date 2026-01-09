我是廣告 請繼續往下閱讀

當全球飲食結構逐漸被納入氣候治理討論時，稻米這項亞洲最重要的主食也被點名為高碳排農產品之一，根據研究顯示，每生產1公斤白米，約會排放3公斤二氧化碳當量，對全球暖化的影響長期被低估。依此脈絡之下，越南近年悄悄推動稻米產業轉型，並取得具體成果，已有多達7.1萬噸稻米取得政府核發的低排放綠色米認證，讓越南成為全球首個大規模出口低碳稻米的國家。越南湄公河三角洲作為全國稻米產量核心，也成為這場變革的前線，越南稻米產業協會（VIETRISA）指出，目前全國約有400家米出口商，其中已有8家企業成功將認證稻米銷往海外市場，顯示低碳稻米正逐步形成新的出口利基。為加速制度化發展，越南政府推動「百萬公頃計畫」，目標在2030年前建立100萬公頃高品質、低排放水稻種植區，並要求通過認證的稻米須符合完整可追溯制度，從產區、品種到種植季節皆須透明紀錄。在實務操作上，低排放認證同時要求農民調整耕作方式，包括精準灌溉以降低甲烷排放、減少化學肥料使用，以及改善稻草與秸稈處理流程，讓環境效益與作物品質能同步提升。對越南而言，低排放綠色米不僅是一項環保標籤，也逐漸成為農業升級與市場競爭的新工具，隨著國際食品供應鏈面臨減碳壓力加劇，這套結合政策、技術與出口導向的模式，正為其他稻米生產國提供一條可複製的轉型路徑。