「會選擇站出來說明，是因為我們相信，言論應該建立在事實與尊重之上。希望帶給大家支持和力量，而不是對立或傷害，讓網路環境更健康。謝謝關心與理解。」

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲白瑜曬出報案單，硬起來提告抹黑網友。（圖／翻攝自白瑜IG）

白瑜爆介入已婚男開告！經紀人駁斥黑料一次看

「我們的立場其實很單純，希望用理性、善意、平和的方式跟大家說明。近期網路上的相關內容，多屬捏造事實，且已演變為網路霸凌，公司已依法交由司法處理，後續將尊重法律程序，不再針對細節回應。」

「希望這次能提醒社會，在討論任何議題時，多一份查證與善意，讓網路環境更健康。謝謝關心與理解。」

▲白瑜（如圖）透過經紀人強調，會選擇站出來說明，是因為相信言論應建立在事實與尊重之上。（圖／經紀人提供）

白瑜曬報案單以正視聽！深受網路霸凌凌遲

星座專家白瑜近日遭爆介入已婚人士、暗藏陸籍身分等黑料，本月7日她拍攝影片反擊，列出6點逐一澄清謠言，昨再曬出報案單證明，硬起來捍衛自己的名譽，對此，稍早《NOWNEWS今日新聞》關心白瑜方面事件始末，其經紀人回應：白瑜日前被暗指諸多黑料，大動作反擊有關她的各種謠言，經紀人今稍早回應《NOWNEWS今日新聞》，白瑜也透過經紀人再次強調，會選擇站出來說明，是因為相信言論應建立在事實與尊重之上，自身長期投入於陪伴、理解與自我成長相關的分享，初衷始終是希望帶給大家支持和力量，而不是對立或傷害，對於網上輿論風波，白瑜再忍無可忍於社群公開表態自清，因此收到許多粉絲、學生的鼓勵打氣，有人喊道：「白瑜老師對於工作大小事一向親力親為，是一位非常投入、也非常努力的作者」、「跟老師一起工作過好幾次、進行過深入的對話，老師總是很溫柔、很謙虚，給人的感覺非常舒服，很喜歡老師！」回顧白瑜澄清黑料始末，昨她親自報案，「第一時間把證明單拍下來，並將所有個資完整地遮蔽。之所以公開這張證明單，是因為 『網路霸凌』已是這個時代非常嚴重的議題。那些看似隨口、刻意捏造或處心積慮污衊不負責任的言詞，就像一把刀，持續凌遲一個人的內心，讓人受傷、崩潰，甚至失去安全感。」事實上，白瑜先前已於本月7日影片中列出聲明澄清，反駁非法諮商、未繳稅的控訴，強調「聘用一整年的助理得到極少分潤」完全虛構杜撰，更有人稱她跟已婚男泡湯，白瑜更無法忍受，「我從沒做出破壞家庭、違背道德風俗的行為，這已經不是八卦，而是嚴重毀謗」，字句咬牙切齒，盼自身權益得到伸張。