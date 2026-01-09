天氣風險公司資深顧問吳聖宇表示，今（9）日清晨最低溫出現在新竹關西的5.4度，指標站的台北站也在雲少、風小、偏南風的輻冷條件下降到了9.1度，達標「寒流」。雖今日白天冷空氣稍減弱，不過今起到周六入夜後空曠地區還是有機會下探7度，周末另一波冷空氣再南下，下周一開始明顯回溫。
今晨急凍5.4度！2026首波寒流達標
吳聖宇提到，今（9日）清晨溫發生的區域幾乎都集中在北部、東北部地區，最低溫出現在新竹關西的5.4度，就連一向較為溫暖的台北市區也都出現明顯的低溫，台北大安森林公園6.2度，台北文山7.5度，台北大安台灣大學7.9度，台北士林8.5度等。
指標站的台北站也在雲少、風小、偏南風的輻冷條件下降到了9.1度，已經達到寒流的標準，不過因為今天白天起冷空氣就將減弱，因此目前歸類為輻射冷卻作用造成的低溫，預報用詞還沒有改稱寒流，可能在之後的氣候紀錄上會追認為2026年第一波寒流影響。
今日冷空氣稍減弱！入夜仍急凍7度低溫
吳聖宇預報指出，冷空氣強度有較為趨緩的空檔，不過大部分地方的雲量都要比先前預期要來得多。預估今天（9日）各地雲量都比較偏多，尤其是新竹苗栗往南到中南部地區、還有花東一帶雲層看起來比較厚，可能以多雲到陰的天氣為主，北台灣反而雲層比較薄，有機會看到陽光透出來，高山地區目前仍斷斷續續有冰霰或雪發生的情況。
溫度方面，白天在北部、東北部高溫有機會來到16-18度，中部及花東地區受雲量偏多影響，高溫升不高，預報只有18-20度左右，南部同樣也升不高，預報是20-22度左右，實際升溫的情況還是要視雲量阻擋太陽輻射的程度而定，整體來看回溫的幅度應該沒有先前預期來得大。
今晚到明天周六（10日）清晨在中北部、東北部都市地區低溫預報仍只有10-13度，空曠地區還是有機會降到7-9度，如果雲層能散開的話，還是要注意輻射冷卻低溫發生的機會，南部及花東都市地區低溫12-15度，空曠地區有機會降到10度或以下，同樣要注意輻射冷卻有沒有機會發生。
周末新一波冷空氣南下！明顯回溫等下周一
吳聖宇提醒，下一波大陸冷氣團也將在周六（10日）午後開始南下來到台灣附近，周六白天在北部、東北部高溫預報仍只有17~18度左右，陽光有出來的地方則是有機會來到19度，中部及花東地區高溫約19-21度，陽光有出來的地方可能來到22度或以上，南部高溫21-23度，陽光有出來的地方可能來到24度或以上。
夜晚到周日(11日)清晨因為冷空氣遞補下來，低溫的情況變化不大，中北部、東北部都市地區低溫10-13度，空曠地區有機會降到7-9度，南部及花東都市地區低溫12-15度，空曠地區有機會降到10度或以下，有特別注意有輻射冷卻發生機會。
周日（11日）大致是多雲到晴的天氣為主。有陽光的情況下白天高溫就不會太低，北部、東北部仍有機會上升到16-18度，中部及花東地區高溫19-22度，南部地區高溫21-24度，夜晚到下周一（12日）清晨要注意輻射冷卻低溫出現的情況，中北部、東北部都市地區低溫10-13度，空曠地區持續有機會降到7-9度或以下，南部及花東都市地區低溫12-15度，空曠地區有機會降到10度或以下。
下周一、下周二回溫明顯！清晨夜晚注意局部低溫
下周一除了面迎偏東風的東北部、東部雲量較多外，其他地方大致維持多雲到晴的天氣型態。白天各地溫度有略為回升的機會，北部、東北部高溫18-20度，中部及花東地區高溫20-23度，南部則有機會來到23-25度間。夜晚到下周二（13日）清晨低溫也較為上升，中北部、東北部都市地區低溫12-14度，空曠地區仍有機會降到10度或以下，南部及花東都市地區低溫14-16度，空曠地區有機會降到10-12度，還是要注意輻射冷卻可能造成的局部低溫現象。
後續看起來下周還是陸續有小股冷空氣南下的機會，溫度仍有起起伏伏的變化，但是強度整體偏弱許多，可能以北台灣的反應比較明顯，過去這一段期間寒冷的溫度將會暫時告一段落。預報模式也一直有看到下周在菲律賓東方可能有熱帶擾動發展的機會，這部分也可以持續留意。
資料來源：天氣風險 WeatherRisk 臉書
我是廣告 請繼續往下閱讀
吳聖宇提到，今（9日）清晨溫發生的區域幾乎都集中在北部、東北部地區，最低溫出現在新竹關西的5.4度，就連一向較為溫暖的台北市區也都出現明顯的低溫，台北大安森林公園6.2度，台北文山7.5度，台北大安台灣大學7.9度，台北士林8.5度等。
指標站的台北站也在雲少、風小、偏南風的輻冷條件下降到了9.1度，已經達到寒流的標準，不過因為今天白天起冷空氣就將減弱，因此目前歸類為輻射冷卻作用造成的低溫，預報用詞還沒有改稱寒流，可能在之後的氣候紀錄上會追認為2026年第一波寒流影響。
吳聖宇預報指出，冷空氣強度有較為趨緩的空檔，不過大部分地方的雲量都要比先前預期要來得多。預估今天（9日）各地雲量都比較偏多，尤其是新竹苗栗往南到中南部地區、還有花東一帶雲層看起來比較厚，可能以多雲到陰的天氣為主，北台灣反而雲層比較薄，有機會看到陽光透出來，高山地區目前仍斷斷續續有冰霰或雪發生的情況。
溫度方面，白天在北部、東北部高溫有機會來到16-18度，中部及花東地區受雲量偏多影響，高溫升不高，預報只有18-20度左右，南部同樣也升不高，預報是20-22度左右，實際升溫的情況還是要視雲量阻擋太陽輻射的程度而定，整體來看回溫的幅度應該沒有先前預期來得大。
今晚到明天周六（10日）清晨在中北部、東北部都市地區低溫預報仍只有10-13度，空曠地區還是有機會降到7-9度，如果雲層能散開的話，還是要注意輻射冷卻低溫發生的機會，南部及花東都市地區低溫12-15度，空曠地區有機會降到10度或以下，同樣要注意輻射冷卻有沒有機會發生。
吳聖宇提醒，下一波大陸冷氣團也將在周六（10日）午後開始南下來到台灣附近，周六白天在北部、東北部高溫預報仍只有17~18度左右，陽光有出來的地方則是有機會來到19度，中部及花東地區高溫約19-21度，陽光有出來的地方可能來到22度或以上，南部高溫21-23度，陽光有出來的地方可能來到24度或以上。
周日（11日）大致是多雲到晴的天氣為主。有陽光的情況下白天高溫就不會太低，北部、東北部仍有機會上升到16-18度，中部及花東地區高溫19-22度，南部地區高溫21-24度，夜晚到下周一（12日）清晨要注意輻射冷卻低溫出現的情況，中北部、東北部都市地區低溫10-13度，空曠地區持續有機會降到7-9度或以下，南部及花東都市地區低溫12-15度，空曠地區有機會降到10度或以下。
下周一、下周二回溫明顯！清晨夜晚注意局部低溫
下周一除了面迎偏東風的東北部、東部雲量較多外，其他地方大致維持多雲到晴的天氣型態。白天各地溫度有略為回升的機會，北部、東北部高溫18-20度，中部及花東地區高溫20-23度，南部則有機會來到23-25度間。夜晚到下周二（13日）清晨低溫也較為上升，中北部、東北部都市地區低溫12-14度，空曠地區仍有機會降到10度或以下，南部及花東都市地區低溫14-16度，空曠地區有機會降到10-12度，還是要注意輻射冷卻可能造成的局部低溫現象。
後續看起來下周還是陸續有小股冷空氣南下的機會，溫度仍有起起伏伏的變化，但是強度整體偏弱許多，可能以北台灣的反應比較明顯，過去這一段期間寒冷的溫度將會暫時告一段落。預報模式也一直有看到下周在菲律賓東方可能有熱帶擾動發展的機會，這部分也可以持續留意。