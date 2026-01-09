隨著強烈冷氣團南下，全台急凍有感，Google搜尋趨勢中「寒流穿搭」與保暖衣物的關鍵字熱度直線飆升。說到買保暖外套，許多台灣人的首選絕對是日系品牌 UNIQLO。不過，就在大家瘋搶羽絨外套的同時，精打細算者卻悄悄將目光轉向美式賣場好市多（Costco），挖出號稱是「禦寒神物」的高CP值外套，價格甚至不到千元，引起社群熱烈討論。
📍重點摘要：
⦁ 寒流穿搭熱搜爆發，民眾湧入UNIQLO搶購，但美式賣場好市多出現高CP值強敵。
⦁ 這款被譽為「UNIQLO平替」的外套價格僅需三位數，引發會員群組瘋傳。
⦁ 機車族保暖實測超有感，網友回報穿去騎車甚至會「暖到流汗」。
不想撞衫又想省錢？「UNIQLO平替」成新寵
雖然 UNIQLO 的 Hybrid 羽絨外套與無縫羽絨系列機能性極強，但動輒 3、4 千元的價格，對於單純想找件「粗穿」外套的民眾來說稍顯負擔。近日就有網友在社群平台分享，發現好市多外套區出現一款特價單品，內裡刷毛厚實，外層具備基礎的防風防水機能，重點是售價往往落在 700 元至 900 元之間，被不少消費者視為完美的「UNIQLO平替」版。
機車族保暖實測：只穿一件短袖就夠
這篇討論文迅速在網路上發酵，釣出許多已入手的「內行」會員現身說法。與一般休閒外套不同，這類美式戶外軟殼衣特別適合台灣濕冷的氣候。不少網友在留言區回報實測心得：「這件真的誇張，昨天 12 度穿去騎車，裡面只穿一件短袖竟然不會冷」、「真的會暖到流汗，進室內要馬上脫掉」。
紡織達人認證：好市多外套為何耐操？
這類外套的高CP值也獲得專家認可。紡織達人「扛布者」曾在臉書分析，表示「有些品牌就是以便宜、好用、耐操出名，而它們的策略說是粗暴但也一點都不簡單，好比說 COSTCO 常見的 Weatherproof。」
「扛布者」說明，好市多的填充外套不會刻意為了追求時尚或者輕量化而降低布料該有的組織密度，依舊有兼顧耐用性還有保暖度在做設計考量，「就算它重一點，沒那麼好看，但產品效能表現仍相當不錯」，這也是該類單品長期在 COSTCO 屹立不搖的原因。
編輯觀點：聰明消費看需求
《NOWNEWS今日新聞》實際觀察，目前市面上保暖外套選擇多元。若追求修身剪裁與時尚穿搭，UNIQLO 的設計感仍略勝一籌；但如果您的需求是「耐髒、便宜、騎車擋風」，那麼好市多這款千元有找的「禦寒神物」確實是極佳的戰鬥服。面對寒流急凍，不想荷包跟著縮水的民眾，不妨多方比價，或許能在賣場角落發現意想不到的驚喜。
資料來源：扛布者-為紡織而活的男子、Costco好市多 商品經驗老實說
